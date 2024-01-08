إسرائيل تغتال قائداً ميدانياً بارزا في حزب الله تتهمه بإطلاق الصواريخ على قاعدة ميرون- (صور وفيديو)

بيروت- “القدس العربي”: فيما لاتزال الجبهة الجنوبية مشتعلة، تلقى حزب الله ضربة مؤلمة باغتيال القائد الميداني في فرقة “الرضوان” النخبوية، وسام الطويل الملقب “جواد”، إثر استهداف سيارته بصاروخ موجه أطلقته مسيرة إسرائيلية، الإثنين.

⭕ إغتيال مسؤول ميداني كبير في حزب الله إثر الغارة الصهيونية التي استهدفت سيارته و أدّت لارتقائه شهيداً

استشهاد القائد الحاج جواد (علي الطويل) في استهداف سيارته في خربة سلم*

أنا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/N89Zagb5Wv — د.حــــيدر البرزنچــي (@Hber_iq) January 8, 2024

وأصدر حزب الله بياناً نعى فيه “الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل “الحاج جواد” من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى “أن الطويل هو المسؤول عن إطلاق الصواريخ على القاعدة الجوية ميرون يوم السبت الفائت”.

ومع اغتيال وسام الطويل، الذي ذكر البعض أنه زوج شقيقة أمين عام حزب الله حسن نصرالله، والذي نُشرت له صور مع قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ومع القيادي مصطفى بدر الدين المتهم بتنفيذ عمليات اغتيال، يرتفع عدد شهداء الحزب إلى حوالي 152 في ظل قلق مستمر من توسع نطاق المواجهات والاستهدافات بما يؤدي إلى تصعيد إضافي بعد اغتيال القيادي في حركة “حماس” صالح العاروري.

وجاء استهداف وسام الطويل، الذي كان يتولى مسؤوليات قيادية في إدارة عمليات الحزب في الجنوب، في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على القرى والبلدات الحدودية، مستخدماً القذائف الفوسفورية.

والإثنين، استهدف جيش الاحتلال مؤسسة تجارية على طريق العديسة ما أدى إلى اندلاع النيران فيها. وتعرضت مزرعة مواشي في أطراف الوزاني لقصف مدفعي طال رويسة حولا عند أطراف بلدتي حولا وميس الجبل وجبل بلاط ومروحين وأطراف بيت ليف وعيتا الشعب وعلما الشعب والضهيرة التي تعرضت لغارة من مسيّرة.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان أنه قصف مجمعاً عسكرياً ومنصةً لإطلاق الصواريخ وبُنى تحتيةً في بلدتَي مروحين وعيتا الشعب.

في المقابل، أعلن حزب الله انه استهدف ‌”موقع حدب ‏البستان بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة”. كما أعلن استهداف “موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتجمعاً للجنود في موقع جل العلام”. وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى إصابة جندي جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على منطقة جبل دوف على الحدود مع لبنان. وأطلق الحزب صواريخ باتجاه مستوطنة شلومي.

وكان جيش الاحتلال أطلق ما وصفه “أكبر منطاد مراقبة من نوعه في العالم”، وهو بالون عملاق للرصد والتجسس والتصدي للتسلل، سمّاه Sky Dew أو “ندى السماء” وخصصه للتمركز على الحدود الشمالية، للكشف عن مختلف التهديدات الآتية من الجنوب اللبناني، وأهمها ما يطلقه حزب الله من مسيّرات وصواريخ على أنواعها، للتحذير الاستباقي منها. ويبلغ طول المنطاد 117 متراً، ويزن عدة آلاف من الكيلوغرامات.

تزامناً، عادت شاشات مطار بيروت الدولي إلى العمل بعد قرصنتها ونشر بيان أن المطار ليس لحزب الله وإيران. وتفقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية المكان، وأعلن “أن المطار ما زال مستمراً بالقيام بمهماته التي أنيطت به، وأن التدابير كانت فورية للعمل على حصر الضرر بفعل الخرق الذي جرى على نظام الشاشات ونظام جرار الحقائب”.

وكثرت التأويلات حول الجهة التي تقف وراء عملية الخرق بعد نفي منظمة “جنود الرب” مسؤوليتها عن الحادثة. وأفاد البعض بأن نوعية الخرق تؤشر إلى وقوف اسرائيل خلفه لبث الفتنة في داخل لبنان، فيما ذهب خصوم لحزب الله حد اتهامه بتنفيذ عملية الخرق وتهكير الشاشات للإلهاء ولإخفاء “تهريبة” معينة داخل المطار.

وسئل الوزير حمية عن مسؤولية العدو الإسرائيلي عن الخرق، فأجاب “إن نوعية ومصدر الخرق هو في طور التحقيق الرسمي من قبل الأجهزة الأمنية”، لافتاً إلى أن “العدو الإسرائيلي هو عدو دائم”، مضيفاً “لا نريد إعطاء معلومة خاطئة ومتسرعة الآن من دون التحقق منها عبر الأجهزة المعنية والتي تملك الخبرات الكافية في هذا المجال”.