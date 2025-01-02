اغتيال مدير عام الشرطة في غارة إسرائيلية على قطاع غزة

غزة: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الخميس، اغتيال مدير عام الشرطة محمود صلاح، واللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة، في غارة جوية إسرائيلية أثناء تواجدهما في محافظة خان يونس.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك: “أقدم الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم، على اغتيال مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح باستهدافه عبر غارة جوية أثناء تواجده في محافظة خان يونس، وبرفقته اللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة، وهما يقومان بواجبهما الإنساني والوطني في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي يحياها بفعل العدوان الإسرائيلي، ما أدى أيضا لارتقاء عدد من المواطنين جراء الغارة”.

وأضاف البيان “إن الاحتلال بارتكابه جريمة اغتيال مدير عام الشرطة في قطاع غزة يمعن في الإصرار على نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين، ويضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية والإنسانية باعتبار جهاز الشرطة جهاز حماية مدنية يقوم بدور إنساني في مساعدة المواطنين، وتقديم الخدمات لهم في ظل ما يعانونه من ظروف مأساوية بسبب استمرار العدوان منذ 15 شهرا”.

ووفق البيان: “يرتقي اللواء محمود صلاح شهيدا في ميدان خدمة شعبنا، متوجا حياته بوسام الشهادة بعد 30 عاما من عمله في جهاز الشرطة الفلسطينية منذ تأسيسه، متنقلا في المسؤولية بين إداراته المختلفة وصولا لمسؤوليته عن جهاز الشرطة منذ ست سنوات، ومشهود له بالمهنية العالية والقدرات الكبيرة وعلاقاته الواسعة مع كل أطياف المجتمع الفلسطيني”.

ولفت البيان إلى أن اللواء صلاح “قدم خلال هذه السنوات خبرته الطويلة وجهده العظيم في بسط الأمن في قطاع غزة، حتى قدم روحه ودمه من أجل هذا الهدف السامي، متحملا المسؤولية في أصعب المحطات والظروف التي يحياها شعبنا”.

استشهاد اللواء محمود صلاح قائد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة و العميد حسام شهوان محافظ خانيونس.. والله فقد كبير جداً، لا أبالغ إن قلت أنهم من خيرة من أنجبت #غزة، وعملوا لسنوات على ترسيخ العقيدة الشرطية الوطنية التي تحمي ظهر المقاومة وتحمي الوطن والمواطنين رحمهم الله pic.twitter.com/D7m55Q1PLY — 🇵🇸 أدهم أبو سلمية (@AdhamPal922) January 2, 2025

وأشار إلى أن “دماء اللواء محمود صلاح، واللواء حسام شهوان الذي قضى سنوات حياته المهنية داخل جهاز الشرطة في خدمة أبناء شعبه، ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا من النساء والأطفال والشباب والشيوخ، وهي تمتزج اليوم بدماء مئات ضباط ومنتسبي جهاز الشرطة الذين أقدم الاحتلال على استهدافهم خلال حربه الضروس على غزة أثناء قيامهم بشرف الواجب في خدمة شعبنا”.

وأكدت الوزارة أنها “لن تتراجع عن القيام بواجبها تجاه شعبنا مهما كانت التضحيات والتحديات، ولن يفلح الاحتلال في تحقيق أهدافه الخبيثة لضرب صمود شعبنا”، لافتة إلى أنها ستواصل التصدي لكل محاولات نشر الفوضى في قطاع غزة.

(د ب أ)