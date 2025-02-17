استشهاد المسؤول في “حماس” محمد شاهين في غارة إسرائيلية في صيدا

بيروت- “القدس العربي”: استهدفت غارة إسرائيلية، قبل ظهر اليوم، سيارة عند الملعب البلدي في صيدا كانت تسير على الطريق البحري عند مدخل صيدا الشمالي في اتجاه بيروت قبل مطعم العرب، حيث اندلعت فيها النيران، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.
وقد أخمدت فرق الإطفاء النيران المشتعلة، وتم انتشال جثة من السيارة المستهدفة، وهي من نوع “هيونداي النترا”، في وقت ضرب الجيش اللبناني طوقاً حول المكان.
وفي وقت لاحق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن الهجوم في صيدا استهدف شخصية هامة، فيما ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أن المستهدف هو مسؤول كبير في “حماس” في جنوب لبنان.
وذكرت قنوات تلفزيونية أن المستهدف في الغارة هو المسؤول العسكري في حركة “حماس” محمد شاهين.
مصادر للجزيرة مباشر: شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة صيدا بلبنان
إذاعة الجيش: مسيرة إسرائيلية استهدفت شخصية بارزة في إحدى المنظمات الإرهابية قرب مدخل مدينة صيدا في جنوبي لبنان
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو خرج من جلسة محاكمته للمصادقة على عملية التصفية في لبنان pic.twitter.com/Kdrl2wU7L8
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 17, 2025
هذا الكيان الصهيوني ليس له عهود ومواثيق ، وعليه فإن معاملته بالمثل قد تكون رادعا.
أين من ضمن اتفاق وقف النار والهدنة ؟؟؟؟؟؟ إلا يعقلون ؟؟؟
لعن الله من بلغ وأخبر عن الشهيد مقابل دراهم معدودة
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
سورة الأحزاب
والله قد جعل الصهاينة من لبنان مكانا مستباحا..و حكومته امس اقامت الدنيا و لم تقعدها بسبب قطع مواطنيين الطريق قرب المطار لمنعها من هبوط طائرتين ايرانتين تقل رعايا لبنانيين…