سياسة | عربي

استشهاد المسؤول في “حماس” محمد شاهين في غارة إسرائيلية في صيدا

17 - فبراير - 2025

رجال الدفاع المدني يتفقدون السيارة المستهدفة في صيدا

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: استهدفت غارة إسرائيلية، قبل ظهر اليوم، سيارة عند الملعب البلدي في صيدا كانت تسير على الطريق البحري عند مدخل صيدا الشمالي في اتجاه بيروت قبل مطعم العرب، حيث اندلعت فيها النيران، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وقد أخمدت فرق الإطفاء النيران المشتعلة، وتم انتشال جثة من السيارة المستهدفة، وهي من نوع “هيونداي النترا”، في وقت ضرب الجيش اللبناني طوقاً حول المكان.

وفي وقت لاحق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن الهجوم في صيدا استهدف شخصية هامة، فيما ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أن المستهدف هو مسؤول كبير في “حماس” في جنوب لبنان.

وذكرت قنوات تلفزيونية أن المستهدف في الغارة هو المسؤول العسكري في حركة “حماس” محمد شاهين.

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  1. يقول مقهور فلسطيني:
    فبراير 17, 2025 الساعة 10:13 ص

    هذا الكيان الصهيوني ليس له عهود ومواثيق ، وعليه فإن معاملته بالمثل قد تكون رادعا.
    أين من ضمن اتفاق وقف النار والهدنة ؟؟؟؟؟؟ إلا يعقلون ؟؟؟

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  2. يقول عمر:
    فبراير 17, 2025 الساعة 11:44 ص

    لعن الله من بلغ وأخبر عن الشهيد مقابل دراهم معدودة

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  3. يقول عبد المجيد فرنسا:
    فبراير 17, 2025 الساعة 1:31 م

    من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
    سورة الأحزاب

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  4. يقول مليك:
    فبراير 17, 2025 الساعة 2:28 م

    والله قد جعل الصهاينة من لبنان مكانا مستباحا..و حكومته امس اقامت الدنيا و لم تقعدها بسبب قطع مواطنيين الطريق قرب المطار لمنعها من هبوط طائرتين ايرانتين تقل رعايا لبنانيين…

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