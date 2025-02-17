استشهاد المسؤول في “حماس” محمد شاهين في غارة إسرائيلية في صيدا

بيروت- “القدس العربي”: استهدفت غارة إسرائيلية، قبل ظهر اليوم، سيارة عند الملعب البلدي في صيدا كانت تسير على الطريق البحري عند مدخل صيدا الشمالي في اتجاه بيروت قبل مطعم العرب، حيث اندلعت فيها النيران، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وقد أخمدت فرق الإطفاء النيران المشتعلة، وتم انتشال جثة من السيارة المستهدفة، وهي من نوع “هيونداي النترا”، في وقت ضرب الجيش اللبناني طوقاً حول المكان.

وفي وقت لاحق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن الهجوم في صيدا استهدف شخصية هامة، فيما ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أن المستهدف هو مسؤول كبير في “حماس” في جنوب لبنان.

وذكرت قنوات تلفزيونية أن المستهدف في الغارة هو المسؤول العسكري في حركة “حماس” محمد شاهين.