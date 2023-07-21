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اغتيال موظف أممي أردني الجنسية في تعز اليمنية والسلطات تؤكد تعقب الجناة

منذ ساعتين

الموظف الأممي مؤيد حميدي- (تويتر)

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عدن- “القدس العربي”: اغتال مسلحان يستقلان دراجة نارية، ظهر اليوم الجمعة، موظفا أمميا أردني الجنسية خلال تناوله وجبة الغداء في أحد مطاعم مدينة التربة جنوب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وحسب مصادر محلية، أطلق المسلحان وابلاً من الرصاص على الموظف الأممي، مؤيد حميدي، الذي يعمل رئيسا لفريق برنامج الغذاء العالمي في مديرية التربة، قبل أن يلوذا بالفرار.

وأكدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، خلال اجتماع طارئ اليوم الجمعة، وفاة الموظف الأممي بعد محاولة إسعافه، متأثرا بجراحه، وقد أصيب عدد ممن كانوا في المطعم.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أنها تقوم بتعقب مرتكبي الجريمة، راجية من المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في القبض على المجرمين، مؤكدة أنها ستقف بحزم في وجه هذه المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في تعز، والتي تقف وراءها جهات معروفة برغبتها في إضعاف تعز وتشويه صورتها كمدينة آمنة.

ويأتي هذا الاعتداء بعد خمسة أعوام من اغتيال موظف لبناني يعمل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر برصاص مسلحين في منطقة الضباب جنوب غرب محافظة تعز.

وأثارت الجريمة ردود فعل يمنية “استنكرت هذا الفعل الإرهابي الذي استهدف موظفا أمميًا يعمل في الإغاثة الإنسانية في بلد هو في أمس الحاجة لعمل المنظمات الأممية ذات الصلة بمواجهة تداعيات الحرب على الصعيد الإنساني”.

في السياق، أجرى رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اتصالا هاتفيا بمحافظ تعز، نبيل شمسان، وجه خلاله “بملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة بتنفيذ الاعتداء المسلح”.

وأعرب رئيس مجلس القيادة “عن خالص تعازيه لعائلة الموظف الأممي، وزملائه، مؤكداً التزام الدولة بضمان كافة الإجراءات لإنفاذ العدالة، وتأمين موظفي الوكالات الإغاثية في المحافظات المحررة، وتسهيل وصول تدخلاتهم الإنسانية الجليلة الى جميع مستحقيها في أنحاء البلاد”، وفق وكالة الانباء الحكومية.

من جانبه، أدان رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، الجريمة، واعتبرها “طعنةٌ غائرةٌ في القلب وجّهتها أيادٍ أدمنت الأذى لليمن الذي لم يتعاف من طعنات متوالية بسهامٍ مختلفة”.

وقال في تغريدة “ما كاد العالم يستجيب لمأساة اليمن الإنسانية، ويبدأ أولى الخطوات لتقديم تعز نموذجاً لخروج اليمن من محنته ليقرر أن تكون ملتقىً أممياً نموذجيًا لجهود التنمية … فيستبشر البسطاء والمحرومون …إلا أن قطاع الطرق وعصابات الإرهاب تأبى إلا أن تمارس هواية الدم والدمار باعتدائها هذا اليوم على موظفٍ أمميٍ من مواطني الشقيق الأردن الذي لم يتردد في مؤازرة اليمن سلطةً وشعباً عبر مبادرات لا أجد متسعاً لحصرها”.

وأضاف البركاني “اعتداءٌ لم يسفك دم المواطن الأردني في مدينة التربة فحسب…بل سفك معه دم كل يمني يشعر بالخيبة والحرج والأسى على هذا المواطن الأردني الذي جاءنا يحمل شجرة القمح والأرز… فلم يرد المجرمون التحية بمثلها. تعازينا للأردن ملكاً وحكومةً وشعباً ولأسرة الشهيد مشاعر الأسى والحزن. ولا نامت أعين الجبناء”.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية إن السلطات نشرت عقب الاعتداء المسلح تعزيزات أمنية وعسكرية مكثفة في شوارع مدينة تعز، بالإضافة إلى إرسال تعزيزات أخرى إلى مدينة التربة.

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 21, 2023 الساعة 5:35 م

    رحمة الله تعالى عليه وأسكنه فسيح جناته 😢

    رد

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