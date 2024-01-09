حزب الله يهاجم مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال ردا على اغتيال عناصره- (فيديوهات)

بيروت: قال مصدران في لبنان، إن 3 من عناصر حزب الله قُتلوا في غارة إسرائيلية على سيارتهم بقرية الغندورية الغندورية، اليوم الثلاثاء، في وقت أعلن الحزب مهاجمة مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال.

وقال الحزب في بيان، إنه استهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية في مدينة صفد بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.

وأوضح أنه “في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية”.‌‏

المقاومة اللبنانية تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة (قاعدة دادو) pic.twitter.com/y2iYFu6tTb — خبرني Khaberni (@khaberni) January 9, 2024

#شاهد الطائرة الانتحارية التي سقطت في مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/F4vGAMHnzK — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) January 9, 2024

وكانت “الوكالة الوطنية للإعلام” قد أورت أنه “مسيّرة معادية نفذت صباح اليوم عدوانا استهدف سيارة على طريق الغندورية بصاروخ موجه”، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف توجهت إلى المكان حيث أفيد عن إصابات.

ولفتت الوكالة إلى أن “أطراف حولا وميس الجبل تعرضت لقصف مدفعي معادٍ”، موضحة أن “طائرات العدو الحربية استهدفت بالغارة التي نفذتها على كفركلا صباحا، منزلا مؤلفا من ثلاث طبقات وسوّته بالأرض”.

المشاهد الأولية عقب قصف إسرائيلي من طائرة مسيرة استهدف سيارة على طريق الغندورية جنوبي لبنان#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/qWKPRHC2HY — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 9, 2024

وأعلن حزب الله “استهداف ‌‏‌‌‌موقع المالكية وإصابته إصابة مباشرة”.

وكان “الطيران الحربي المعادي” استهدف منازل في بلدة كفركلا، حيث أغار مرتين على أربعة أهداف مختلفة، كما تعرضت أطراف بلدات عيترون وعيتا الشعب، ويارون ومارون الراس في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور، وبعمق وصل إلى فوق مجرى نهر الليطاني، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في قضائي صور وبنت جبيل.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية الثقيلة، بعد منتصف الليل، أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب ورامية والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وشحين بقذائف المدفعية الثقيلة، كما سمعت أصوات تردد صداها في المنطقة ناتجة عن انفجار لصاروخ إسرائيلي من القبة الحديدية فوق بلدة الناقورة، أطلقت إثره القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) صفارات الإنذار.

كما طال القصف المتقطع جبل اللبونة في محيط بلدة الناقورة، وفجرا قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وشيحين.

(د ب أ)