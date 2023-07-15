افتتاح مهرجان قرطاج الدولي بعرض “محفل” للفنان الفاضل الجزيري

تونس: انطلق مهرجان قرطاج الدولي في دورته السابعة والخمسين مساء الجمعة بعرض غنائي موسيقي راقص يحمل عنوان “محفل” للفنان التونسي محمد الفاضل الجزيري بمشاركة نحو 120 فنانا وفنانة.

العرض إنتاج مشترك بين مركز الفنون جربة ومسرح الأوبرا في مدينة الثقافة ومن أبرز المشاركين فيه نور شيبة وزهرة الأجنف وآمنة الجزيري ويحيى الجزيري ونضال اليحياوي ومحمد العايدي ومحمد علي شبيل.

وقال الفاضل الجزيري قبل يوم من الافتتاح إن عرض “محفل” يعيد بناء طقوس الأعراس البدوية في مناطق مختلفة من تونس مع تثمين هذا التراث اللامادي برؤية معاصرة والمزج بين آلات تقليدية وأخرى حديثة.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 19 أغسطس/ آب حفلات لمجموعة من النجوم أمثال اللبناني راغب علامة والجزائرية سعاد ماسي والسوري ناصيف زيتون والتونسي صابر الرباعي والمصري محمد حماقي.

كما يشمل البرنامج سهرة مشتركة لفرقة “تقسيم تريو” التركية ومجموعة “ثلاثي جبران” الفلسطينية وسهرة أفريقية تحييها المغنية النيجيرية يامي ألايد والمغني تيكن جاه فاكولي من ساحل العاج.

ويحفل موسم الصيف في تونس بسلسلة من المهرجانات الفنية التي يحييها فنانون محليون ومن الخارج منها مهرجان الحمامات الدولي الذي انطلق في وقت سابق من هذا الشهر ومهرجان صفاقس الدولي ومهرجان سوسة الدولي ومهرجان نابل الدولي.

(رويترز)