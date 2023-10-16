افريقيا: لماذا التخلص من فرنسا صعب؟

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن انحسار النفوذ الفرنسي في الساحل الافريقي، خاصة بعد موجة الانقلابات، التي استبدلت أنظمة كانت حليفة أو موالية لفرنسا، بأخرى لا تخفي رغبتها في الانعتاق من هيمنتها. وُصفت هذه الموجة بأنها موجة استقلال جديدة، واستقبل كثيرون العبارات الثورية للزعيم البوركيني إبراهيم تراوري بحماس، كما وجدت قرارات القيادة الجديدة في النيجر، التي كان من أبرزها طرد السفير الفرنسي والقوات الفرنسية، الكثير من الدعم.

خلف هذا المشهد المليء بالفخر، تكمن مجموعة من المخاوف المشروعة من أن يسقط الأفارقة في شرك الاستسهال، الذي كانوا سقطوا فيه بعد الاستقلال، لمّا ظنوا أنهم صاروا أحراراً بمجرد خروج المحتل. طرد السفير، الذي لم يظهر احترامه للبلد المضيف، وكذلك إخراج الجنود الأجانب، الذين كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة وحرية حركة، هي خطوات مهمة لاستعادة الكبرياء الوطني، وتعزيز السيادة، لكن الاكتفاء بها يشبه اكتفاء الثوار بتغيير الحكام مع الإبقاء على النظام.

الزعماء الذين يتغاضى العالم عن فسادهم المفضوح، مقابل ما يقدمونه من خدمات، مستعدون لفعل أي شيء من أجل إسكات الأصوات المزعجة، التي تعريهم أمام شعوبهم

عدة عوامل يجب وضعها في الاعتبار قبل التسرع في الحديث عن خروج نهائي لفرنسا من المنطقة، أهمها هو الاستثمار الكبير، الذي قامت به باريس لضمان علاقتها بمستعمراتها السابقة، المقصود هنا ليس الاستثمار بمعناه الإيجابي، الذي يحقق فوائد لجميع الأطراف، وإنما مساعي ربط اقتصادات دول المستعمرات بفرنسا عبر العملة والشركات واحتكار الموارد. يدخل في ذلك أيضا خلق علاقة خاصة مع الرؤساء والزعماء المحليين، بشكل يجعلهم يحافظون الى هذه المصالح في مقابل بقائهم في السلطة. العامل الآخر هو هشاشة هذه الدول، التي تكافح اليوم من أجل نيل ما تسميه «الاستقلال الثاني»، فبسبب كونها «أنظمة انقلابية»، وفق الوصف الذي يختاره المتحكمون في القرار الدولي، تملك دول مثل النيجر ومالي وبوركينافاسو خيارات محدودة للتحرك. قد يقول البعض إن هذه الأنظمة هي انقلابية فعلاً، وهذا صحيح من ناحية تغول قادتها على السلطة بشكل مفاجئ، وتغييرهم للوضع الدستوري القائم، لكن من المهم أن نتذكر أن سبب معاداة الغرب لها ومساعيه لإسقاطها بأي شكل، لا يعود لمجرد الانقلاب، وإنما لتناقض المصالح. انقلاب الغابون الأخير، الذي تواطأ الجميع على تمريره ومنحه الشرعية، مثال واضح هنا.

إلى جانب الخطر الفرنسي تواجه الأنظمة، التي يمكن أن نطلق عليها اسم أنظمة «الممانعة» الإفريقية تحدياً آخر يكمن في شقيقاتها من دول الجوار، التي ما تزال مصالح زعمائها مرتبطة بالخارج. دولة ضعيفة وحبيسة مثل النيجر لم تكن تحتاج لمواجهة حرب شاملة من أجل أن تجبر على تغيير سياساتها، كان يكفي أن يتحالف جوارها ضدها وأن يفعّلوا حالة من الحصار عليها حتى تسقط، تم تجريب ذلك بالفعل، إلا أنه لم ينجح بفضل تضامن دول جارة معها. بشكل عام تفكر دول الجنوب الوظيفية بالمنطق ذاته، الذي تفكر به الدول الغربية، فهؤلاء مشكلتهم ليست مع الانقلاب المجرد، ولكن مع من يريدون الخروج عن الطوق أو يفرطون في استخدام مفردات الكرامة والسيادة. الخطاب الاستقلالي يضر بالمصالح الغربية، لكنه يضر أيضاً بالعملاء المحليين، الذين تقتصر أدوارهم على دور حراس المصالح. هؤلاء الزعماء، الذين يتغاضى العالم عن فسادهم المفضوح، مقابل ما يقدمونه من خدمات، مستعدون لفعل أي شيء من أجل إسكات الأصوات المزعجة، التي تعريهم أمام شعوبهم، وتفضح ما يقومون به أو ما يسكتون عنه من استغلال.

إلى جانب الهشاشة العامة، تواجه دول الممانعة في حزام الساحل مخاطر، على رأسها الإرهاب والقلاقل الإثنية والحركات الانفصالية. كل هذا تزايدت حدته عقب انسحاب الفرنسيين، الذين لم يتأخروا في التعليق قائلين، إن هذا يدل على أن قواتهم، التي امتلكت عدداً من القواعد العسكرية وآلاف الجنود، الذين وجدوا في المنطقة منذ عام 2013 كانت لها مساهمات في حفظ الأمن والاستقرار. مظاهر الهيمنة الفرنسية لا يقصد بها فقط وجود القوات العسكرية، وإنما الشركات العالمية أيضا. هنا يمكن للمرء أن يتذكر الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك وتكليفه لمستشاره جاك فوكار بوضع سياسة «فرانس أفريك»، التي باتت ترتبط في المخيلة العامة بالفضائح والفساد، لدرجة أن المسؤولين الفرنسيين، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون، باتوا يعتذرون عنها ويتبرؤون منها. فوكار لم يعد موجودا، لكن ما أخرجه موظفون فرنسيون سابقون وضباط مخابرات إلى العلن من قصص فساد، حصدت بموجبها فرنسا على عشرات المليارات من الثروات الافريقية، يجعل من الصعب تصديق أن تلك الصفحة طويت. يكفي أن يذكر المرء قصة شركة «إيلف» البترولية وارتباطاتها بعالم المخابرات والتحكم السياسي وتدبير الانقلابات. الشركة، التي كانت لا تكاد تدفع ضريبة، كانت هي من يحدد السعر الذي يناسبها لبرميل النفط، الذي لم يتجاوز سعره لوقت طويل في الكونغو على سبيل المثال، الثلاثة أو الخمسة دولارات للبرميل الواحد، في وقت كان سعره العالمي هو أضعاف هذا المبلغ. كانت الشركة هي التي يحدد الكمية المستخرجة، من دون إمكانية للتحقق من بياناتها، كما كانت تحدد ما يعادل المبلغ المطلوب، وفق تسعيرة عملة الفرنك الفرنسي الافريقي. بالنسبة لباتريك جانتيس وهو مسؤول سابق في «إيلف» الكونغو، فإن ما فعلته فرنسا لم يكن سوى الاستفادة من «سذاجة» زعماء الدول المنتجة للنفط.

«إيلف» ليست المثال الوحيد لمثل هذا النوع من التلاعب، فالزائر لأغلب الدول الفرانكفونية الافريقية يستغرب من ذلك الاحتكار للسوق، الذي تمارسه شركات فرنسية أو متعددة الجنسيات من دون منافسة، إلا من قليل من الشركات الوطنية، التي تحاول إيجاد موطئ قدم لها، على الرغم من الصعوبات والعوائق، التي يضعها المشرعون في طريقها. لا يقتصر خطر تمدد الشركات الفرنسية والمتعددة الجنسيات على احتكار السوق المحلي، ولكن هذه الشركات يمكن أن تتحول إلى وسيلة للابتزاز السياسي، إذا ما قررت مثلاً غلق أبوابها بسبب توتر العلاقات. قرار كهذا سوف يحول العاملين فيها إلى عاطلين ويزيد من الضغط الاقتصادي على البلد المضيف. هذه الوصفة تم تجريبها بالفعل مؤخراً ضمن إجراءات معاقبة روسيا، إلا أن الأخيرة استطاعت بشكل ما امتصاص تلك الصدمة، بل إن الشركات التي أغلقت أو خرجت بشكل مفاجئ كانت هي التي تعرضت لخسائر لا تعوض. في العام الماضي اتهمت مالي السياسي الفرنسي جان إيف لودريان وابنه توماس بالفساد في قضايا متعلقة بجوازات السفر المالية، التي كانت شركة «إيديميا» الفرنسية مُنحت توكيل استخراجها. تعود القصة لعام 2015 حينما كان لودريان، المتهم بالضغط على الحكومة المالية، يشغل منصب وزير الدفاع. الشركة، التي تمتلك قاعدة بيانات تشمل المواطنين الماليين، ترفض اليوم التعاون مع الحكومة، تجعل هذه المفارقة دولة ذات سيادة مثل مالي عاجزة عن الوصول إلى بيانات مواطنيها، ما يعرقل مساعي التحضير للانتخابات.

تشرح هذه القضية كيف أن التعقيدات المرتبطة بمساعي استرداد السيادة هي أكبر بكثير من مجرد طرد القوات الأجنبية. في حالة «إيديميا» لم يقتصر الأمر على إدارة ملفات قومية حساسة من قبل شركة أجنبية والسماح لها بالتحكم فيها، بل تعداه لحصول تلك الشركة على هذا الحق بثمن بخس عبر صفقة فاسدة، هذه الطريقة في تسيير الأمور، والتي تعمل بها دول افريقية كثيرة، هي التحدي، الذي يجب أن يعيه الراغبون في تحقيق تغيير.

كاتب سوداني