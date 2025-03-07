لبنان: مترو المدينة يحتفل بـ 12 سنة لـ«هشّك بشّك شو»

بيروت – «القدس العربي»: «هشّك بشّك شو» يحتفل بالسنة الثانية عشرة لإطلاقه. ففي سنة 2013 انطلق هذا العرض الغنائي الموسيقي في مترو المدينة، وإلى تاريخ 14 الشهر الحالي، حيث الاحتفال بسنته الثانية عشرة يكون قد سجّل 487 عرضاً. حضر تلك العروض بحدود الـ60 ألف متفرّج.

إنها سابقة في تاريخ العروض الفنية والموسيقية في لبنان، حيث نجح المخرج والمعدّ هشام جابر في جذب المتفرجين والمستمعين إلى هذا العمل الفني. بعضهم يحاول استعادة بعض ما تناهى إليه عن ذاك الزمن، والغالبية العُظمى ينتمون لجيل يحاول استكشافه، خاصة وأن لازمة «الزمن الجميل» تتردد كثيراً.

أقبال على استكشاف موسيقى وغناء «الزمن الجميل»

«هشّك بشّك شو» عرض يحاكي موسيقى الأفراح والكباريهات التي كانت منتشرة في مصر في النصف الأول من القرن الماضي. ويتألّف من أربع لوحات تتضمّن عشرات الأغنيات، يؤديها تسعة فنانين موزعين بين موسيقيين، ومغنين، وممثلين وراقصين، ينقلون المتفرّجين إلى عالم فيه الكثير من الموسيقى الفرحة.

في سنة 2015 سافر «هشّك بشّك شو» إلى كل من بلجيكا ومصر. وفي سنة 2017 عُرض في تونس، وفي اسبانيا عام 2019. أما الحفل الكبير لهذا العرض وفي الهواء الطلق فكان من ضمن مهرجانات بيبلوس سنة 2016، حيث قاد الأوركسترا المايسترو لبنان بعلبكي.

الفنانون المشاركون في «هشّك بشّك شو» هم: ياسمينا فايد غناء. زياد الأحمدية غناء وعود. بهاء ضو إيقاع وغناء. زياد جعفر كمنجة وغناء. هشام جابر غناء. رندا مخول رقص. لينا سحّاب غناء. منذر بعلبكي غناء. سماح بو المُنى اوكورديون.

هذا وتولّى هشام جابر الإدارة الفنية. زياد الأحمدية التوزيع الموسيقي. وسام دلاتي تصميم الملابس. نديم صوما تصميم الإضاءة والبصريات. سارة نهرا إدارة الإنتاج. جو ناكوزي منسّق انتاج. لارا نصّار هندسة صوت. نور الدين عبّود وأياد شيخ تقنيان. نبيل أبو الهيجا تقني صوت. ولارا نهرا تسويق.