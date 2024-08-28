اقتحامات الضفة.. مصر تدين تصعيد إسرائيل وتطالب بحماية دولية

القاهرة: أدانت مصر، الأربعاء، إصرار إسرائيل على التصعيد عبر اقتحامات عسكرية واسعة لمحافظات بشمالي الضفة الغربية المحتلة؛ ما أودى بحياة فلسطينيين، وطالبت بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وفجر الأربعاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمالي الضفة؛ استُشهد خلالها 10 فلسطينيين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأدانت الخارجية المصرية، عبر بيان: “الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية في جنين وطولكرم وطوباس، والتي أدت لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين”.

وأكدت الوزارة أن هذه الاقتحامات “إمعان إسرائيلي في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإصرار على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية”.

وطالبت بـ”موقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني، ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العُزّل وفرض القيود والاستيلاء على الممتلكات الخاصة”.

وحذرت مصر من “المخاطر الوخيمة المتوقعة عن العمليات الإسرائيلية الجارية، وتعمد استهداف المزيد من المدنيين الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية”.

وشددت على أن “ذلك الأمر يزيد من تعقيد الموقف، ويؤشر إلى الإصرار الإسرائيلي على التصعيد وغياب الإرادة السياسية للتهدئة”.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس، فقتل 662 فلسطينيا وأصاب أكثر من 5 آلاف و400 واعتقل ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

(الأناضول)