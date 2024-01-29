اقتحامات لجيش الاحتلال في الضفة واستشهاد 5 بينهم طفل

الضفة – «القدس العربي»: استشهد أمس خمسة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل من جنين والخليل وبيت لحم ورام الله في الضفة الغربية المحتلة، فيما واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال ليرتفع عدد المعتقلين منذ أكتوبر/تشرين الماضي إلى أكثر من 6370 معتقلا.

وفي تفاصيل الاقتحامات والمواجهات، قتلت قوات معززة من جيش الاحتلال خلال اقتحامها بلدة دورا جنوب مدينة الخليل شابين بالرصاص الحي فيما أصيب ثلاثة آخرون.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان صحافي، باستشهاد شاب متأثرا بإصابته الخطيرة في الرأس، خلال اقتحام البلدة بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين.

وتسببت المواجهات باستشهاد الشاب معتز محمود أطبيش (30 عاما) بعد أن أصيب بجروح خطيرة في منطقة الرأس، والشاب مهند إسماعيل الفسفوس (18 عاما) الذي أصيب بجروح حرجة بالرصاص الحي في الصدر.

غاز سام

وأشارت المصادر الطبيبة إلى أن العشرات أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، وجرت معالجتهم ميدانيا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين. وفي بيت لحم قتلت قوات الاحتلال الطفل راني ياسر خلف الشاعر من تقوع، خلال مواجهات شهدتها البلدة.

وذكرت مصادر محلية أن الفتى راني ياسر خلف الشاعر (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة خربة الدير في بلدة تقوم قرب بيت لحم.

ونقلت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أعدمت الشاب بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت أن الجنود أصابوا الفتى، وقالت إنه لم يصب أي من الجنود الموجودين في المكان.

وفي جنين، استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال، فجر أمس الإثنين، في بلدة اليامون غرب جنين.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد الشاب ثائر نعيم حمو (21 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في البطن، وذلك بعد محاولات حثيثة لإسعافه في مركز الهدف الطبي.

وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب حمو، انطلقت مسيرة حاشدة في اليامون منددة بعمليه إعدامه، حيث نعته فصائل العمل الوطني وأعلن عن تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر أمس الإثنين.

وداهمت إن قوات الاحتلال عدة منازل وفتشتها واعتدت على قاطنيها، وسط اندلاع مواجهات.

واقتحمت مدينة جنين حيث اعتدى الجنود على المسعفين واستهدفوا المستشفى الحكومي بالرصاص وتم تدمير البنية التحتية.

وطال رصاص قوات الاحتلال قسم الولادة في مستشفى جنين الحكومي، بينما تم تدمير الشارع المؤدي لدوار الحصان وثلاجات الموتى قرب المستشفى، خلال العملية العسكرية التي استمرت لساعات.

وحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال انتشرت في محيط مستشفى جنين، ونفذت عمليات تدمير وتخريب للبنية التحتية والشوارع، كما أطلقت النار بكثافة في محيط المستشفى، ما أدى الى اصابة بعض نوافذ قسم الولادة وتحطم الزجاج الذي تناثر في داخل القسم، وأثار الهلع في صفوف المرضى، حسب مدير المستشفى.

وأضاف أن عمليات التدمير الاسرائيلية التي وصفت بالممنهجة، طالت أيضا الشوارع المؤدية إلى مخيم جنين، و»دوار الحمامة» بالقرب من المنطقة الصناعية، وبسطات الباعة قرب دوار الحثناوي، وفي محيط البريد، والدوار الرئيسي، وسينما جنين، وفي محيط المسجدين الكبير والصغير، وبالقرب من المنطقة الصناعية، وحيي البيادر والألمانية، وفي جورة الذهب، ومنطقة الهدف في المخيم.

وشهد الحي الشرقي من مدينة جنين عمليات اقتحام واسعة للمنازل وتم تفتيشها، واحتجاز قاطنيها والتحقيق معهم والاعتداء عليهم بالضرب.

وفي الحي الشرقي من مدينة جنين، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على المسعف جمال القنديل، المتطوع في الإغاثة الطبية الفلسطينية، قبل أن يتم اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال المدعومة بالآليات العسكرية اقتحمت المدينة من كافة مداخلها، وخاصة من شارع الناصرة، ترافقها أكثر من 6 جرافات من نوع (D9)، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، جنوب جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص على المركبات على شارع الناصرة بالقرب من ضاحية صباح، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وصفت بـ «العنيفة».

وأشار شهود عيان الى سماع أصوات الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة جنين.

وفي وقت لاحق دفع جيش الاحتلال بقواته الى أطراف مخيم جنين ونشر القناصة على أسطح المنازل والعمارات التجارية، وسط مواجهات واشتباكات في عدة أحياء في المدينة وأطراف مخيمها، وإطلاق للنار والقنابل الدخانية بكثافة.

وأفادت مصادر طبية بإصابة شاب بالرصاص الحي، واعتقال أربعة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد اقتحامها لمدة ثلاث ساعات تقريبا اعتقلت خلالها شابين. كما داهمت منزلي أسيرين محررين وأجرت تحقيقاً ميدانيا مع عائلتيهما.

وبثت منصات فلسطينية مشاهد تظهر عمليات تجريف وتخريب قامت بها جرافات عسكرية إسرائيلية للبنى التحتية في شوارع جنين، كما تظهر الصور انتشار تعزيزات عسكرية لآليات الاحتلال في أحياء عدة من مدينة ومخيم جنين.

كذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.

وأخر الشهداء كان في رام الله، حيث استُشهد شاب، بعد ظهر الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب عبيدة حسن عبد الرحمن حامد (18 عاما)، جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة. وأضافت المصادر ذاتها، أن جثمان الشهيد جرى نقله إلى مجمع رام الله الطبي.

من جانب آخر، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى 6370 منذ بداية العدوان الإسرائيلي، بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 40 فلسطينيا، وفقا لبيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وقالت المؤسستان إن حصيلة الاعتقالات تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا

وفي تقريرها السنوي أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

شهدات لمعتقلين

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عمليات في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مما نتج عنه اعتقال وإصابة الآلاف واستشهاد المئات.

ورصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته، إفادات لمعتقلين سردوا من خلالها ما تعرضوا له من أذى جسدي ونفسي أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التحقيق التابعة للاحتلال.

وأفادت الهيئة من خلال محاميها، بأن محمد فوزي نعيرات تم اعتقاله بعد أن قامت قوة كبيرة من الجيش بمداهمة منزله وتفتيش محتوياته، وتم تعصيب عينيه وتكبيله بقيود بلاستيكية محكمة، وبقي على هذا الحال لمدة 3 ساعات حتى وصوله إلى معتقل حوارة.

وعن حالة المعتقل وائل بني عودة (44 عاما)، فقد اعتقله جيش الاحتلال وتم تعصيب عينيه بوضع شريط من القماش الأبيض ومخطط بخطوط سوداء، وتقييد يديه إلى الخلف بمربط بلاستيكي رفيع ذي حواف حادة، وبقي على هذا الحال من لحظة اعتقاله حتى وصوله إلى معتقل حوارة.

وأشارت الهيئة إلى أن مركز توقيف حوارة من أكثر المراكز سوءا، حيث يفتقر إلى أدنى المقومات المعيشية والآدمية، فإدارة المعتقل تتعمد حرمان المعتقلين المحتجزين فيه من الأغطية والملابس، وتقوم بتزويدهم ببطانيات قذرة تفوح منها رائحة الرطوبة، كذلك لا توفر لهم المياه الساخنة للاستحمام، وتحرمهم من وسائل التدفئة، فضلا عن إهمالهم طبيا وتركهم يعانون الأمراض.

يشار إلى أن عدد المعتقلين القابعين في مركز حوارة تجاوز 100 معتقل.