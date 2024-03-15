اقتحامات للاحتلال في الضفة… ومقاومون يشتبكون مع قواته

الضفة الغربية – «القدس العربي»: اندلعت اشتباكات مسلحة أمس الجمعة بين مقاومين وجنود الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس، فيما اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملات دهم نفذتها في عدد من محافظات الضفة الغربية.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية، برفقة جرافات عسكرية شاركت في تدمير البنية التحتية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين، فيما سُمعت أصوات انفجارات بين الحين والآخر.

وانتشر القناصة عند مدخل المخيم وفي محيطه، بالإضافة إلى انتشار قوات من المشاة داخل المخيم، كما حلقت طائرة استطلاع في الأجواء على ارتفاع منخفض، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

ويشهد المخيم اقتحامات متكررة بين الفينة والأخرى، أدت إلى استشهاد 14 مواطنا من المخيم خلال ثلاثة أشهر.

وفي جنين، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة عرابة، وداهم جنود الاحتلال منزل المعتقل ثابت المرداوي، واعتقلوا نجله أسامة، كما اعتقلوا المعتقل المحرر ثابت أبو عزيزة عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 بركسات للمواشي ومنشآت، في بلدة برطعة شمال غرب جنين.

وقال أصحاب البركسات وهم: بدران أحمد قبها، ومحمود الحج سعيد قبها، ومحمد فاروق قبها، بأن جرافات الاحتلال هدمت بركسات ومنشآت تجارية «كونتينر»، ودمرت محتوياتها بالكامل، بحجة عدم الترخيص. وأكد بدران قبها أن قوات الاحتلال هدمت 4 بركسات يملكها بينها بركسان للمواشي، وآخران لتخزين البضائع إضافة إلى 3 غرف «كونينر».

وقال محمد قبها، إن قوات الاحتلال هدمت بركسين للمواشي، وأقفاصا تحوي بداخلها 200 طير، وتبلغ مساحتها 250 مترا مربعا، كما هدمت «بركسا» للأغنام يعود للمواطن محمود قبها.

وفي طولكرم، اقتحمت أكثر من 12 آلية عسكرية إسرائيلية المدينة، وانتشرت في عدة مناطق، واعتقلت المواطن طاهى شريتح ونجله معتز، وزوج ابنته معاذ هلال، ويوسف شراكة، وداهمت عدة محال تجارية وعمارات سكنية في المدينة، وعاثت فيها خرابا.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المدينة طولكرم دون أن يبلغ عن إصابات، كما اقتحم الاحتلال بلدة بلعا وداهم عدة منازل. واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بلعا ودير الغصون شمال طولكرم، وداهمت عدة منازل وفتشتها وخربت في محتوياتها، كما داهمت «شاليه» يقع في منطقة بجورة بين بلدتي دير الغصون وبلعا، شمال المدينة.

وفي نابلس، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة برقة شمال غرب نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة لمنازل الفلسطينيين.

وفي ذات السياق، قطع مستوطنون، أشجارا، وهدموا غرفة زراعية في أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس. وقال رئيس بلدية قصرة هاني عادل عودة، بأن عددا من مستعمري بؤرة «إيش قودش» المقامة على أراضي قصرة وجالود، قطعوا عددا من أشجار الزيتون واللوزيات والكرمة والتين، من أرض المواطن عاهد محمود عودة البالغة مساحتها أربعة دونمات.

وأضاف أن المستوطنين هدموا، أيضا، غرفة زراعية، واقتلعوا السياج الموجود حولها، ودمروا جدرانا استنادية، وسرقوا أداة للحراثة، فيما ذكرت مصادر محلية أن المستوطنين أطلقوا الرصاص تجاه صاحب الأرض، عندما حاول الوصول إلى أرضه.

وأشار رئيس البلدية إلى أن الأراضي جنوب شرق البلدة تتعرض بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين، كما أن مئات الأشجار تم قطعها بين قصرة وقرية المجدل، خلال الأيام الماضية. وفي الخليل، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية بالقرب من الحرم الابراهيمي في الخليل، وذلك في الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة وفي الشوارع المؤدية الى الحرم الإبراهيمي، وفتشت المواطنين ودققت في هوياتهم عند مدخل الحرم، كما هاجم مستعمرون المواطنين المتجهين إلى الحرم لأداء الصلاة على حاجز «أبو الريش» العسكري، ومنعوهم من الوصول.

وأغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بالأسلاك الشائكة عددا من الطرق الفرعية في عدة أحياء من البلدة القديمة في الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت بالأسلاك الشائكة عددا من الطرق الفرعية في حارتي جابر والسلايمة وفي محيط ما يعرف بالحاجز العسكري 160، وفي مناطق أخرى من البلدة القديمة.

وأضافت أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها القمعية في حق المواطنين في تلك المنطقة، وصعدت من اعتداءاتها ضدهم، حيث يتعرضون للتنكيل والاحتجاز لساعات طويلة عند الحواجز العسكرية.