اقتحامات وإصابات في الضفة… وجرح مجندة إسرائيلية في عملية دهس

الضفة الغربية – «القدس العربي»: اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وأصابت العشرات خلال مواجهات عنيفة في كل من الخليل وطولكرم وجنين وسلفيت، فيما جرحت مجندة إسرائيلية في عملية دهس في جنين.

وقالت مصادر محلية إن بلدة حلحول شمال الخليل، تعرضت للاقتحام ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص، نقلوا إثرها إلى مستشفيات الخليل. وتكرر الأمر ذاته في بلدة دورا حيث اعتقل عشرات المواطنين.

وفي صوريف شمال غرب الخليل، اندلعت مواجهات خلال اقتحام البلدة، وجرى الاستيلاء على نحو 30 مركبة.

وفي جنين، أصيب مواطنان وتم اعتقالهما، إضافة لاعتقال اثنين آخرين، خلال مواجهات اندلعت في بلدة برطعة، جنوب جنين، الواقعة داخل جدار الفصل والتوسع العنصري.

وقال رئيس بلدية برطعة، غسان قبها، في حديث صحافي، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين رمزي إبراهيم قبها ومصطفى وصفي قبها، بعد إصابتهما بالرصاص في أطرافهما السفلية، كما اعتقلت الشابين أحمد محمود قبها وعامر أحمد قبها، وذلك خلال اقتحامها البلدة واستيلائها على عدد من المركبات، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأشار إلى تواصل إغلاق حاجز برطعة العسكري في كلا الاتجاهين يوميا من الساعة السادسة مساء، بعد فتحه السادسة صباحا، مشيرا إلى أن الاحتلال يسمح للمواطنين بالمرور عبره مشيا فقط، وذلك منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

وأضاف أن هذا الحاجز يُعتبر المنفذ الوحيد لأهالي البلدة والقرى المجاورة لها، للتواصل مع محافظة جنين وبلداتها وبقية محافظات الوطن، مشيرا إلى أن معظم المحلات التجارية أغلقت أبوابها نتيجة الحصار والإغلاق، الأمر الذي كبد التجار والمزارعين خسائر مادية فادحة.

وأكد أن سكان البلدة والقرى المجاورة يعيشون في ظروف قاسية، ويضطرون للمشي عبر طرق جبلية وعرة، بسبب إجراءات الاحتلال، مشيرا إلى وجود نقص في المواد التموينية في البلدة جراء منع التجار من إدخالها، إضافة إلى عدد من الحالات المرضية المزمنة التي لا يُسمح لها بالتوجه إلى مستشفى جنين إلا بعد الحصول على تصريح خاص.

وفي البلدة ذاتها، أُصيب فلسطيني بجراح، بعد إطلاق جنود إسرائيليين النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مجندة من «حرس الحدود» دهسا عند مفترق برطعة.

وبينت أن «مجندة تعرضت للدهس عند مفترق برطعة، وأصيبت بجروح في ساقها، وتم نقلها» للمشفى، لاستكمال تلقي العلاج. وزعم في بيان أنها أُصيبت من جراء عملّية دهس».

وأضاف الطاقم في بيان: «خلال الحدث أُصيب أحد المشتبه بهم بطلق ناري في ساقه، وتمّ نقله من قبل الهلال الأحمر، وفرّ مشتبه به آخر، وجارٍ التحقيق في تفاصيل الحدث».

وفي قلقيلية، أصيب طفل برضوض جراء اعتداء جنود إسرائيليين عليه، بعد اقتحام بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأشارت مصادر محلية إلى اقتحام كفر قدوم، عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية، ومداهمة منزل المواطن عبد الله موسى علي، والاعتداء على طفله ساري (15 عاما) بالضرب، ما أدى لإصابته برضوض في أنحاء متفرقة من جسده، وعولج ميدانيا من طواقم الهلال الأحمر.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وفي سلفيت، أصيب شاب واعتقل اثنان آخران، خلال اقتحام بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

ونقلت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وجنود إسرائيليين الذين أطلقوا الرصاص صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في يده، فيما اعتقل الجنود الشابين محمود عماد، ومأمون محمود.

وفي نابلس، اقتلع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون، في بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وصرح الناشط في مقاومة الاستيطان والجدار، فؤاد حسن، أن المستوطنون جرفوا أكثر من 30 دونما في منطقة الفرن شمال البلدة، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون المعمرة.

وأوضح أنهم استولوا على الأشجار التي اقتلعوها، مشيرا إلى أن المواطنين لم يتمكنوا من الوصول الى المنطقة بسبب جيش الاحتلال الذي وفر الحماية للمستعمرين.

وفي بيت لحم، دمرت قوات إسرائيلية شبكة المياه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، بعد أن أغلقت مداخلها.

وأشار رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، إلى إغلاق المداخل الثلاثة الرئيسية للقرية، بالسواتر الترابية، قبل أن تدمر شبكة مياه الشرب في القرية، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها الاحتلال بتدمير شبكة المياه، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال إن إغلاق المداخل الثلاثة للقرية يعني حصارها بشكل محكم وعدم قدرة الأهالي على الدخول إليها أو الخروج منها.

سياسيا، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يخلق مناخات لتسهيل جريمة الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من خلال محاولاته ضرب صورة السلطة الوطنية الفلسطينية والتشكيك بشرعيتها.

وأضافت في بيان صحافي، أن نتنياهو يمارس أبشع الأساليب لإضعاف السلطة الوطنية، في مؤامرة كبرى تهدف لتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنه بات واضحا أن نتنياهو يسابق الزمن في بناء طموحاته الشخصية، وتمريرها عبر إطالة أمد العدوان ودوامة العنف والفوضى، لخدمة أطماعه الشخصية وبقائه في الحكم.

ونددت بالانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستعمرين ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحملات التحريض التي يديرها اليمين الإسرائيلي المتطرف وأتباعه من المستعمرين لتفجير الأوضاع فيها، وخلق حالة من الفوضى، لاستخدامها كمبرر لضرب مناطق واسعة من مدنها، وفرض حالة من النزوح على مواطنيها خاصة في شمال الضفة.