اقتحامات واسعة للاحتلال في الضفة واعتقال 35 فلسطينيا

الضفة – «القدس العربي» : اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة في الضفة حيث شنت حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات، فيما أخطر بوقف العمل بعشرات المنشآت الزراعية والسكنية في الأغوار الشمالية.

وحاصرت هذه القوات منزلا في بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى بلدة قباطية، وحاصرت بناية سكنية، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة ترافقها جرافة إسرائيلية باتجاه البلدة.

وانتشرت في محيط البناية المحاصرة، واعتلى قناصة الاحتلال عددا من المباني المحيطة، قبل أن تنسحب بعد اعتقال الشاب مصطفى خمايسة من داخل المنزل المحاصر، فيما استهدفت المقاومة قوات الاحتلال وآلياته بصليات من الرصاص خلال انسحابها.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصطفى خمايسة بعد محاصرة منزله ومداهمته وتفتيشه.

في غضون ذلك، اقتحمت اعتقلت قوات الاحتلال مصعب عودة من حي الإسكان في محافظة طولكرم، ومحمد العيسوي من قرية كفا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

بلاطة

وتصاعدت اعتقالات الاحتلال بشكل كبير في مخيم بلاطة شرق نابلس، وطالت 13 فلسطينيا على الأقل، وذلك بعد اقتحام قوات عسكرية برفقة جرافة المخيم، وسط إطلاق نار كثيف.

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح البنايات العالية، وداهمت قوات عسكرية عددا من المنازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا وفسادا، وأخضعت عددا من الفلسطينيين للتحقيق الميداني، فيما لا تزال عملية الاقتحام مستمرة في نابلس.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، وسط إطلاق لقنابل الصوت، فيما أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وأصيب شاب (19عاما) بالرصاص الحي في رقبته، ووصفت إصابته بالمتوسطة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سعير وإطلاقها الرصاص الحي وقنابل الصوت.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت 20 فلسطينيا من قرية الزبيدات شمال أريحا، وذلك بعد الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى القرية.

وبلغت حصيلة الاعتقالات قوات الاحتلال في الضفة الغربية 35 مواطنا على الأقل.

وأوضحت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» و»نادي الأسير الفلسطيني»، أنه من بين المعتقلين أشقاء، وأسرى سابقون، فيما توزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس، وسلفيت، جنين، وطولكرم، والخليل.

تحقيقات ميدانية

وذكرت أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في عدة بلدات، ويحتجزهم لساعات ويفرج عنهم لاحقا.

وأشارا إلى أن حملة الاعتقالات والتحقيق الميداني ترافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وقالت «هيئة شؤون الأسرى» و»نادي الأسير»، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 59 معتقلا.

وأوضحا في بيان مشترك، أن عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية كانون الثاني / يناير الجاري بلغ 3376 معتقلا.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر ‏الثلاثاء، 15 مواطنا على الأقل من محافظة سلفيت، بينهم ثلاثة أشقاء.

مهاجمة الطلبة

وفي بيت لحم، أصيب عدد من الطلبة بالاختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت في منطقتي «التل»، و»البركة» من البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، صوب الطلبة، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق، وسط مواجهات.

و أكدت مديرية التربية والتعليم، أن قوات الاحتلال اقتمحت محيط مدرسة بنات الخضر الأساسية، واحتجزت لبعض الوقت المعلمة فاطمة دعدوع، واستولت على هاتفها المحمول، وأطلقت قنابل الغاز والصوت في الهواء، مع إشهار السلاح في وجه مديرة المدرسة سناء زبون.

واحتجزت تلك القوات الطالبات داخل الصفوف، ومنعتهن من الخروج، ما خلق حالة من الهلع والرعب.

وتواصل قوات الاحتلال منذ مدة اعتداءاتها اليومية على طلبة الخضر، بإطلاق قنابل الغاز السام والصوت، واحتجاز عدد منهم واخضاعهم للتحقيق، وملاحقة آخرين في الأحياء والشوارع، بهدف تعطيل العملية الدراسية.

تعطيل منشآت

وفي الأغوار الشمالية، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف العمل في عدة منشآت سكنية وزراعية في منطقة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في 16 منشأة سكنية وزراعية تعود لخمس عائلات في الرأس الأحمر في الأغوار، بحجة عدم الترخيص.

وحسب «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، فقد نفذ المستوطنون أكثر من 2971 انتهاكا بحق المواطنين وممتلكاتهم، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين، خلال العام الماضي 2024.

وأصدرت سلطات الاحتلال، خلال الفترة ذاتها، 903 إخطارات بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركز توزيعها في محافظات الخليل بـواقع 180 إخطارا، وأريحا والأغوار 140 إخطارا، وبيت لحم 126 إخطارا.

وفي سياق متصل، قطع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وقال رئيس المجلس القروي في اللبن الشرقية يعقوب عويس إن «مستعمرين قطعوا عشرات أشجار الزيتون في منطقة سريا جنوب شرق القرية».

وحسب تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السنوي، فقد بلغ عدد العمليات التي استهدفت الأشجار الفلسطينية خلال العام المنصرم 2024، ما مجموعه 451 عملية اعتداء استهدفت 14212 شجرة، من ضمنها 10459 شجرة زيتون، وسجلت محافظة الخليل المحافظة الأعلى من حيث عدد الأشجار المتضررة بـ 3980 شجرة، تلتها محافظة بيت لحم بتضرر واقتلاع 3791 شجرة، ثم محافظة نابلس بتضرر واقتلاع 2737 شجرة.