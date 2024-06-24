اقتحامات واسعة للاحتلال في مناطق القدس ورام الله ونابلس

رام الله – «القدس العربي»: أخضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 100 شاب في مدينة رام الله، لتحقيق ميدانيّ، بعد اعتقالهم لساعات، فيما اقتحمت مدينة طوباس، وفرضت حصارا خانقا على بلدات شرقي القدس المحتلة بزعم وجود إنذارات لتنفيذ عملية للمقاومة.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن 10 مركبات تابعة للاحتلال اقتحمت البلدة بشكل مفاجئ بعد حصار فرضته على مختلف القرى الواقعة شمال وشرق القدس المحتلة منذ ساعات الظهر.

وأغلقت سلطات الاحتلال أمس جميع الطرق المؤدية إلى قرى وبلدات شرق القدس المحتلة، تحديدا مناطق حزما وعناتا وجبع والرام بشكل مفاجئ.

وتسببت هذه الإغلاقات بأزمات مرورية خانقة في مختلف أرجاء تلك البلدات والمداخل والحواجز المؤدية إلى مدينة القدس، وتحديدا حواجز جبع وحزما ومخيم شعفاط شمال وشرق القدس المحتلة.

كما وانتشرت قوات الاحتلال على كافة الحواجز المؤدية الى مدينة القدس، وفي شوارع المدينة الرئيسية.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال تمركزت على كافة الحواجز المقامة على مداخل مدينة القدس «مخيم شعفاط، قلنديا، الجيب، مدخل بلدة عناتا، منطقة حزما، حاحز «زعيم»، وأغلقت بعضها، كما قامت بفحص دقيق لكافة المركبات .

وأضافوا أن مدخل عناتا ومخيم شعفاط أغلق بشكل كامل، ويمنع منذ قرابة الساعة الدخول أو الخروج منها.

كما نصبت قوات الاحتلال الحواجز الطيارة في شوارع مدينة القدس، خاصة بتوقيف المركبات وتفتيش الركاب.

وأطلقت المروحية والطائرات المسيرة في سماء المدينة لرصد وتصوير الشوارع.

عشرات المعتقلين

وكانت قوات الاحتلال ومحققون من جهاز الشاباك العام أخضعوا عشرات المعتقلين من بلدتي سلواد وكفر نعمة الواقعتين، شرق رام الله، لتحقيق ميداني.

وطاولت الاعتقالات نحو 30 شابًا من كفر نعمة الواقعة غرب المدينة.

وقالت الصحافية شذى حماد إن نحو 70 شابًا جرى اعتقالهم بعد مداهمة البلدة بعد منتصف الليل، وقد نقلوا جميعًا إلى معسكر قريب من البلدة، وإلى نقطة عسكرية مقامة على أراضي البلدة، قبل الإفراج عن غالبيتهم.

وتحدث شبان تعرضوا للاعتقال أن ضابط المخابرات قام باستدعاء كل شاب على حدة بشكل متتابع، وخلال المقابلة كان يتوعد الشبان بالاعتقال إذا ما تعرّضت مركبات الجيش للرشق بالحجارة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة سلواد 29 مواطنا، بعد التنكيل بهم، خلال مداهمة وتفتيش منازل ذويهم.

وفي بلدة كفر نعمة غرب رام الله، قال الشيخ رأفت الديك إمام وخطيب مسجد البلدة، إنه كان متوجّهًا لصلاة الفجر عندما اتصل به ضابط المخابرات الإسرائيلية، وأبلغه بالحضور إلى متنزّه البلدة حيث يحتجز كل شاب تتم مداهمة منزله.

وفي روايته لما جرى معه، قال الديك إن الجنود وضعوه في جيب عسكري بعد تقييد يديه ووضع عصابة على عينه، ووضع 3 معتقلين آخرين فوقه، لدرجة أنّه أحس بأنه يختنق، وعلى وشك أن يفقد حياته.

وتابع أن الجنود جمعوا كل الشبان وعددهم نحو 30، في حديقة البلدة، وهناك تم استدعاء كل واحد منهم على حدة، والتحقيق معه وتهديده.

ولفت إلى أن حديث الضابط الإسرائيلي معه، تمحور حول منعه من الحديث في البلدة عمّا يجري من أحداث، وبأنه سيقوم «بنتف لحيته» واعتقاله وهدم منزله بالجرافة، إذا ما خالف «التعليمات».

وأضاف أنّه وبعد ساعات، غادر جيش الاحتلال المكان، وتركهم والقيود في أيديهم داخل الحديقة وتحت أشعة الشمس، حتى حضر الأهالي وفكّوا قيودهم.

وعلق كل من نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، على حملة التحقيق والاعتقال حيث قالا إن الاحتلال «يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين».

وأوضحا أن الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.

طوباس

وفي طوباس شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الفارعة بعدة آليات عسكرية برفقة جرافة، وتمركزت على الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم لأكثر من ساعة، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية من حاجز الحمرا العسكري إلى المنطقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بعد ذلك المخيم، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال داخل المخيم وفي محيطه.

وانسحبت قوات الاحتلال من المخيم بعد حوالي خمس ساعات من الاقتحام، حيث خلفت أضرارا كبيرة في البنية التحتية، من خلال تجريف مقاطع كبيرة من الشوارع، إضافة إلى تدمير في مداخل المحلات التجارية والمنشآت، وإحداث أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين ومركباتهم الخاصة.

كما أعادت قوات الاحتلال اقتحام المخيم مجددا بعد حوالي ساعة من الانسحاب منه، وتجددت المواجهات لفترة وجيزة قبل أن تعيد قوات الاحتلال الانسحاب مجددا.

يذكر أن مخيم الفارعة يشهد اقتحامات متكررة ومتتالية خلال الأشهر الأخيرة، وتتخلل ذلك خطورة كبيرة على حياة المواطنين، بسبب استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة وإطلاق الرصاص بشكل كثيف، وانتشار القناصة، حيث استشهد نتيجة لذلك 16 مواطنا من المخيم خلال الاقتحامات الأخيرة منذ شهر كانون الأول نهاية العام الماضي حتى الآن، تضاف الى ذلك الأضرار الكبيرة التي تلحقها قوات الاحتلال بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين خلال الاقتحامات المتكررة.

وقالت مصادر من المخيم إنه اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأعلنت «كتائب شهداء الأقصى» في مخيم الفارعة أن مقاوميها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال تصديا لاقتحامها المخيم، حيث استهدفوها بالعبوات الناسفة ووابل كثيف من الرصاص.

وبعد انسحاب قوات الاحتلال للمرة الأولى أعادت القوات اقتحام المخيم مجددا بعد حوالي ساعة من الانسحاب منه، وتجددت المواجهات لفترة وجيزة قبل أن تعيد قوات الاحتلال الانسحاب مجددا.

نابلس

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من جهة جبل الطور، وداهمت منزلا قرب جامع الساطون على أطراف البلدة القديمة. وأصيب شاب برصاص الاحتلال في الفخذ خلال اقتحام وسط مدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب راضي اللوز من منزله في البلدة القديمة قرب جامع الساطون.

وفي السياق ذاته، أصيب طفل ثان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المدينة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طفلا (15 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في اليد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة رأس العين في المدينة.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل. وقالت مصادر محلية إن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال المخيم.

وفي طولكرم، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب بلدة زيتا شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية بكثافة في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري غرب زيتا، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص.

كما اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية البلدة وتمركزت في الحي الغربي منها.

وكان الفلسطينيون تصدوا أمس الأول لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة بيتا جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وتفقد أمس نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، يرافقه وفد من الحركة، مستشفى رفيديا في زيارة اطمئنان لجرحى بلدتي بيتا وعوريف في نابلس.

تمديد اعتقال

وفي ملف الأسرى، مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في «سالم» للمرة الثالثة، اعتقال الزميلة الصحافية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) رشا حرز الله، حتى 11 أب/ أغسطس المقبل.

وذكر نادي الأسير أن جلسة جديدة عُقدت للزميلة حرز الله في محكمة الاحتلال في «سالم»، جرى خلالها تمديد اعتقالها حتى تاريخ 11-8-2024.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد محاميد، إن المحكمة قررت التمديد حتى 11 آب/ أغسطس بدعوى الانتهاء من «الإجراءات القضائية» .

يشار إلى أن جلسة محكمة عقدت للزميلة رشا في العاشر من حزيران/ يونيو الجاري، والتي قررت بدورها تمديد اعتقالها لأسبوعين.

وكانت مخابرات الاحتلال قد استدعت الزميلة حرز الله في الثاني من شهر حزيران الجاري، للتحقيق في معتقل «حوارة» على ما يدعيه بالتحريض، وجرى تمديد اعتقالها في حينه لمدة 72 ساعة، ومن ثم لخمسة أيام، وقد نُقلت إلى سجن «الدامون» حيث تقبع أغلبية الأسيرات.

كما جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق المعتقلة خالدة جرار (61 عاما) من مدينة رام الله، لمدة 6 أشهر.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري بحق المناضلة جرار (60 عاما) لمدة ستة أشهر، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد اعتقالها في السادس والعشرين من شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي.

يذكر أنّ الاحتلال أفرج عن جرار في اعتقالها الأخير عام 2021، وخلال هذا الاعتقال فقدت ابنتها وحرمت من وداعها، فيما كانت قد فقدت والدها خلال اعتقالها عام 2017.

يشار إلى أن خالدة جرار من مواليد 9 شباط 1963، وهي سياسية وناشطة نسوية يسارية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو في المجلس التشريعي عن الجبهة، ورئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي.

وتنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة حقوق المعتقلين الفلسطينيين، كما عملت على إصدار العديد من الأبحاث في مجال انتهاكات حقوق المعتقلات. واعتُقلت عدة مرات، وتم الإفراج عنها في عام 2021، وخلال هذا الاعتقال فقدت ابنتها بشكل مفاجئ، وحُرمت من وداعها الأخير، وكانت قد فقدت والدها سنة 2017 وهي خلف القضبان.