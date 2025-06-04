اقتحامات واعتقالات وإصابات واعتداءات مستوطنين في الضفة الغربية

لندن- “القدس العربي”: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، تزامنت مع تجدد اعتداءات ميليشيات المستوطنين، وسط تصعيد متواصل يستهدف الفلسطينيين وأملاكهم.

بدأت الحملة الإسرائيلية، منذ ساعات الليل المتأخرة، باقتحام واسع لمخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى مخيم الفارعة، قبل وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من عدة محاور. وتمركزت قوات الاحتلال ودوريات المشاة في أنحاء متفرقة من المخيم، حيث نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل، رافقها تجريف وتدمير أجزاء من الشارع والبنية التحتية.

فيديو|جرافات الاحتـ.ـلال تقوم بتجريف الطرق الرئيسية التي تربط #طوباس بمدن وقرى أخرى بمحيط مخيم الفارعة pic.twitter.com/UGgHtoJ9Ib — قدس فيد (@quds_feed) June 4, 2025



وشملت عمليات التجريف أيضًا الشارع الرئيسي الرابط بين المخيم ومدينة طوباس، حيث قامت جرافات الاحتلال بإغلاقه بالكامل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون المجاورة، وانتشرت وحدات المشاة في أحيائها، تخللها حملة تفتيش ومداهمات واسعة لمنازل المواطنين، أسفرت عن اعتقالات لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد.

جانب من اقتحام الاحتلال المستمر لمخيم الفارعة جنوب طوباس. pic.twitter.com/NGM0wnINqH — فلسطين بوست (@PalpostN) June 4, 2025

وفي مدينة أريحا، أصيب طفل يبلغ من العمر 13 عامًا برصاص حي في القدم، أطلقته قوات الاحتلال أثناء اقتحامها حارة العرب، فجر اليوم.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي للطفل المصاب، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان شمال المدينة، قبل أن تنسحب لاحقًا.

وفي محافظة رام الله، نفذت قوات الاحتلال مداهمات في بلدتي عبوين (شمالًا) وسلواد (شرقًا)، تخللتها عمليات تفتيش لعدد من منازل المواطنين، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات في تلك المناطق حتى لحظة إعداد التقرير.

كما شهدت محافظة بيت لحم اقتحامات متزامنة طالت قرية حوسان (غربًا) وبلدة بيت فجار (جنوبًا)، حيث داهمت قوات الاحتلال عدة منازل دون الإعلان عن اعتقالات.

#متابعة | بعد مداهمة منزله في مخيم الفارعة جنوبي طوباس شمال الضفة الغربية.. قوة خاصة تابعة للاحتلال تعتقل الشاب يزن عمر زهران pic.twitter.com/4mwKQ3zGLc — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) June 4, 2025

وفي تصعيد آخر، أقدم مستوطنون، صباح اليوم، على إغلاق المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بمشاركة وحماية من قوات الاحتلال.

وأدى عشرات المستوطنين طقوسًا تلمودية عند مدخل القرية، ورفعوا أعلام الاحتلال، ورقصوا على أطرافها، ما أعاق حركة المواطنين، خاصة طلبة المدارس، حيث تعذر الوصول إلى مدرستي بنات وذكور اللبن الثانوية.

ووجه المستوطنون تهديدات مباشرة لأهالي القرية، بمنعهم من الخروج والدخول، في مشهد متكرر من اعتداءات المستوطنين التي تجري بغطاء رسمي من جيش الاحتلال.

(وكالات)