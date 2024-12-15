اقتحامات واعتقالات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية

الضفة الغربية – «القدس العربي»: إقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية فيما واصل مستوطنون متطرّفون شنّ هجمات على المواطنين الفلسطينيين واستولوا على نحو 60 دونماً من أراضي المواطنين في مدينة الخليل.

وفي التفاصيل، إقتحمت قوات الاحتلال، مدينة نابلس، ومخيم بلاطة شرقاً رافقتها تعزيزات عسكرية.

وتكثفت عمليات الاقتحام في محيط البلدة القديمة، ودوار الشهداء، حيث سيّرت قوات الاحتلال آلياتها في عدد من الشوارع القريبة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وجرفت آلياتها عدة شوارع فيه .

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين أحدهما سيدة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حجة شرق قلقيلية واعتقلت المواطن جلال هيلان بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اقتحمت قرية باقة الحطب واعتقلت سيدة عقب مداهمة منزل لعائلة عبد الغني. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند الحواجز المحيطة بمدينة قلقيلية، ونصبت حاجزاً مفاجئاً عند مدخل قرية حبلة جنوب المدينة، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين.

اعتداءات المستوطنين تتواصل ومصادرة 60 دونماً في الخليل

وفي جنوب بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار، حيث داهمت شققا سكنية في عمارة جابر وفتشتها. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية رنتيس ومخيم الجلزون في محافظة رام الله والبيرة، وداهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد أحمد شعبان الهندي(20 عاماً)، من بلدة بيت أُمر شمال الخليل، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه. كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها.

وداهمت قوات الاحتلال بلدتي السموع ويطا جنوب الخليل، ونصبت حاجزاً عسكرياً عند مدخل قرية خرسا، وواصلت إغلاق مداخل البلدات والمخيمات بمدينة الخليل عبر البوابات الحديدية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدات بيت فجار جنوب بيت لحم، وبلدات كوبر ورنتيس وبدرس في محافظة رام الله، وشنّت حملات دهم واعتقال طالت عدداً من المواطنين.

وفي الخليل، استولى مستوطنون على 60 دونماً من أراضي المواطنين جنوب الخليل تعود لعائلة المواطن إبراهيم الطل.

وقال: «إن مستوطنين استولوا على نحو 60 دونماً من أراضي عائلته التي تعود ملكيتها لكل من أبناء طالب الطل: أحمد، ومحمد، وحسن، في منطقة الطيران القريبة من مستوطنة شمعه المُقامة على أراضي المواطنين في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وقال المواطن نايف البسايطة، إن قوات الاحتلال أجبرت المزارعين على الخروج من أراضيهم ومنعوهم من مواصلة حراثتها وزراعتها، بحجة أنها أملاك دولة، ولا يسمح لأصحابها بالدخول اليها الا بعد حصولهم على تصاريح خاصة، وتعود هذه الأراضي التي تقدر بـ 250 دونماً لعائلات، أبو شرخ، ومنسيه، ومخارزه، والطل.

وتتعرض منطقة الطيران لحملة مُمنهجة وغير مسبوقة، من خلال السماح للمستوطنين بالسيطرة على أراضي المواطنين، لاستغلاها لصالح الاستيطان الرعوي أو إقامة بؤر استيطانية جديدة، وتوسيع المستعمرة المذكورة.

وفي السياق، هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين الفلسطينيين على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس.

كما اعتدى مستوطنون على مواطن من محافظة سلفيت، ما أدى إلى إصابته برضوض نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. علماً أن اعتداءات المستوطنين على هذا الشارع تتكرر باستمرار.

ودمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون محاصيل زراعية في قرية النويعمة، بمدينة أريحا.

وأوضح المزارع المتضرّر علاء سامي دريعات أن 3 جرافات وصلت في رفقة جيش الاحتلال ومستعمرين وجرفت مزرعة له ولشقيقيه وهي مصدرُ رزقٍ رئيسي لهم ولعائلاتهم، وتُقدر مساحتها 40 دونماً في منطقة مصنفة «ج»، وجرفوا محاصيل موسمية من بندورة وكوسا وباذنجان، كما دمّرت أنابيب وخطوط المياه في المزرعة بالكامل.وأشار إلى أن أحد ضباط جيش الاحتلال طالبه بدفع كلفة التجريف.