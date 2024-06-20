اقتحامات وتفجير آلية عسكرية للاحتلال في طوباس.. وفشل عملية اغتيال بمسيّرة في طولكرم

طوباس- طولكرم- جنين: “القدس العربي”: شهدت مدن الضفة الغربية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، وتحديداً في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، بينما نفذ جيش الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات في عدة محافظات، وفشل في اغتيال أحد المطاردين في طولكرم باستخدام طائرة مسيرة.

وفي التفاصيل؛ أفادت مصادر محلية بتفجير عبوات ناسفة واندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم الفارعة، وقد أدى ذلك لإعطاب جرافة عسكرية.

وأظهر مقطع فيديو قيام آلية عسكرية بسحب الجرافة من أزقة المخيم.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ليلاً، ثم انسحبت، وسرعان ما عادت لاقتحامه بعد وقت قصير، واستمر الاقتحام حتى ساعات صباح الخميس. واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الفارعة ومحيط مخيم الفارعة بعدة دوريات عسكرية بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، مدعومة بآليات عسكرية وجرافات، وشرعت في تنفيذ حملة دهم وتفتيش واسعة في منازل المواطنين، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال عند مدخل المخيم.

وأضافت أن أصوات الانفجارات وإطلاق النار ترددت في أرجاء المخيم، وتصاعدت ألسنة الدخان بعد استهداف المقاومين لجرافة الاحتلال العسكرية وإعطابها بعبوة متفجرة محلية الصنع.

وفي ذات السياق أصيب أربعة شبان في المخيم جراء انفجار عبوة متفجرة عن طريق الخطأ.

وقال الهلال الأحمر في طوباس إن “الانفجار تسبّب بإصابة أربعة شبان، اثنان استقر وضعهما، وإصابه بتر يدين، والإصابة الرابعة حروق”.

وفي طولكرم، أعلنت كتيبة طولكرم، التابعة لـ “سرايا القدس”، أن أحد مقاتليها، وهو المطلوب سعيد جابر نجا من محاولة اغتيال في شارع نابلس، حيث استهدفه جيش الاحتلال بطائرة مسيرة، إلا أنها انفجرت قبل الوصول إليه.

تغطية صحفية: بدء انسحاب آليات الاحتـــــلال من مخيم الفارعة جنوب طوباس. pic.twitter.com/ta2mfSdwdy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 20, 2024

ونجا عدد من المقاومين من محاولة اغتيال بطائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة استهدفت مركبة كان يستقلها عدد من المقاومين أثناء مرورها بجانب محطة القيسي للمحروقات.

وأوضحت المصادر أن الطائرة أخطأت هدفها وانفجرت بجانب المركبة المستهدفة، التي واصلت سيرها مبتعدة عن المكان، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد في الموقع.

وتزامن الانفجار مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها لساعات طويلة.

يذكر أن الاحتلال نفذ عدة عمليات اغتيال لمقاومين في الضفة الغربية باستخدام الطائرات المسيرة منذ بداية الحرب العدوانية على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، نفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات في قرية بيت سيرا قضاء رام الله، وعرف من المعتقلين: منتصر علي حمدان، والشقيقان جهاد ونهاد حمدان، وخليل محمد أبو صفية، وأكرم علي علقم، وأحمد أيوب عقل، وأحمد سلامة أبو حشيش.

كما اقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا وحي كفر عقب المتجاوريْن شمالي القدس، ومدينة دورا جنوب الخليل، وبلدتي صوريف وبيت أمر شمال الخليل، حيث صادر جنود الاحتلال مركبات في البلدتين.

📹 متابعة صفا| الاحتلال يسحب جرافة عسكرية بعد إعطابها بفعل استهدافها بعبـــــوة ناســـــفة في مخيم الفارعة جنوب طوباس pic.twitter.com/x2CYZv3U9x — وكالة صفا (@SafaPs) June 20, 2024

وفي جنين، اعتقل جيش الاحتلال أربعة مواطنين من جنين، إثر اقتحامها، صباح يوم الخميس.

وأوضحت مصادر محلية أن قوة خاصة إسرائيلية تسلّلت إلى جنين بمركبات مدنية تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، ثم حاصرت منزلاً في حي المراح، تعود ملكيته لأسعد نبهان، واعتقلت نجله أحمد، وهو أسير سابق تم اعتقاله ثلاث مرات سابقًا، وأُفرج عنه من الاعتقال الأخير قبل شهرين.

ونوه شهود عيان إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة ومخيم جنين، عقب اكتشاف القوة الخاصة، لا سيّما من جهة شارع نابلس، وتمركزت في حارة حي المراح وحاصرت منزلًا في الحي.

وأفادت المصادر أن جنود الاحتلال حطموا المنزل من الداخل أثناء اقتحامه، بينما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى المدينة وانتشرت في عدة مناطق.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين في جنين وقوات الاحتلال، واعتقل الجنود ثلاثة مواطنين آخرين، هم: يحيى يوسف جعفر، وأمير صلاح، ومحمد كايد.

محاولة إغتيال لأحد الشبان المطاردين في طولكرم “فشلت ” ،يا عناية الله يا قوة الله … – واظبوا على الدعاء للمجاهدين المرابطين الضاغطين على الزناد ولا تفتروا عن ذلك . pic.twitter.com/PSUreodETs — آسيَة. (@paelirans) June 19, 2024

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني عن اعتقال قوات الاحتلال نحو 20 مواطنًا على الأقل، من عدة محافظات في الضفة، من بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

ومن بين المعتقلين الطفل الجريح سيف الدين درويش (15 عامًا) من مخيم عايدة بالقرب من بيت لحم، وهو من بين 20 حالة اعتقال سجلت بين الأطفال والأسيرات المفرج عنهم ضمن دفعات التبادل التي تمت في شهر نوفمبر 2023، وأبقى الاحتلال على اعتقال 17 منهم.

وقال نادي الأسير إنّ المعتقل الطفل درويش كان قد أمضى 6 شهور في اعتقاله قبل الإفراج عنه، وهو جريح تعرّضَ لإصابة قبل اعتقاله في عام 2023، وتم بتر إصبعه الشاهد جراءها، وهو يعاني من آثار الإصابة حتّى اليوم، وبحاجة لرعاية صحية.

علماً أنّ لسيف شقيق بالأسر وهو آدم درويش، المعتقل منذ عام 2022، والمحكوم بالسجن لمدة عامين ونصف.

يشار إلى أنّه، وضمن إطار دفعات التبادل التي تمت ضمن اتفاق التهدئة، جرى الإفراج عن 240 من المعتقلات والأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال.

يذكر أنّ الاحتلال انتهج، وما يزال، سياسة إعادة اعتقال المحررين واستهدافهم، حيث شكّلت قضية اعتقال المحررين ضمن صفقة تبادل الأسرى، التي تمت عام 2011، من أخطر القضايا التي واجهها الأسرى المحررون، على مدار السنوات الماضية.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر وجهت لائحة اتهام ضد الأسير أحمد حسني دوابشة، بتهمة قتل المستوطن بنيامين أحيمائير، في الثاني عشر من إبريل الماضي.

وفق رواية جهاز الشاباك الإسرائيلي عن التحقيق مع الأسير دوابشة، أن الأسير تأثر بفكر “داعش”، زاعماً أنه كانت له لقاءات مع آخرين لمناقشة قضايا دينية، ومناقشة أمر “الدولة الإسلامية” (داعش).

وأوردت الصحيفة مجموعة من الأسماء، قالت إنها كانت على علاقة مع الأسير المتهم في قتل المستوطن، وهم خطاب عبد الباسط خطاب سلامة، صلاح الدين إبراهيم، رضا دوابشة، جبر عبد الحميد حسين دوابشه، وآخرون.