اقتحام إسرائيلي لطوباس وطمون: 5 شهداء واعتقالات

طوباس – «القدس العربي»: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على مدينة طوباس وبلدة طمون شمال الضفة الغربية، استشهد خلاله خمسة شبان عبر قصف بالطيران المسير والقذائف الصاروخية.

واستمر الهجوم منذ ساعات الفجر الأولى ولغاية ساعات ما بعد ظهر أمس الأربعاء، وبدأ بتسلل قوات خاصة إلى طوباس، حيث حاصرت منزلاً وقامت بقصفه بعدة صواريخ، مع اشتباك استمر لعدة ساعات.

وخلال الاشتباك في المنزل المحاصر، أعلن عن استشهاد المطارد فايز فواز دراغمة، الذي رفض تسليم نفسه لقوات الاحتلال.

ونعت كتائب «الشهيد عز الدين القسام» دراغمة، بوصفه مقاوما ضمن معركة «طوفان الأقصى».

ساحة حرب

وحوّل الاحتلال المدينة إلى ساحة حرب، ومنع جنوده وصول الطواقم الطبية إلى المصابين والشهداء، وفق محافظ طوباس أحمد أسعد.

واندلعت اشتباكات عنيفة في المدينة، شهدت إعطاب آليات عسكرية، نتيجة تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

وبعد عملية شهيد طوباس انتقلت قوات الاحتلال إلى بلدة طمون المجاورة، حيث نفذت عمليات قصف سقط على إثرها 4 شهداء، تم احتجاز جثامينهم. وامتد الاقتحام لساعات وسط مواجهات مسلحة عنيفة متواصلة، وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن ما يقرب من 10 عبوات ناسفة تم تفجيرها بالقوات المقتحمة، فيما وثق نشطاء جر آلية عسكرية لجيب عسكري أعطب عبر انفجار عبوة ناسفة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال نفذت فجرا عمليات اقتحام وتفتيش طالت أكثر من عشرة منازل في طمون، واعتقلت الشاب ناصر علي حمد بني عودة، للضغط على شقيقه الأسير المحرر لتسليم نفسه.

وأضاف أن قوات الاحتلال واصلت تنفذ عمليات مداهمة لمنازل المواطنين في مدينة طوباس، واعتقلت الشابين محمد عبد الفتاح دراغمة، وأحمد سامي أبو عامر. وقالت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، في بلاغ لها إن «مقاتليها تصدوا لقوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة وأوقعت إصابات في صفوف جنود الاحتلال».

وحسب الأهالي، فقد حاصرت قوات الاحتلال منزل الشهيد «أبو عامر» في منطقة الجسر في لمدينة وقصفته بقذائف «انيرغا»، بعد اشتباكات بينهم وبينه وبين مقاومين دامت لساعات.

وقالت مصادر محلية إن طائرات هليكوبتر تابعة للاحتلال نقلت إصابات لجنوده في طوباس من على حاجز تياسير. وأكدت أن قوات الاحتلال لا تزال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة طوباس بعد تأكيد إصابة عدد من الجنود في الاشتباكات الدائرة هناك.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات إسرائيلية تعمل في طوباس وطمون وقتلت أحد المقاومين الفلسطينيين وأصابت آخرين خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة الجسر. وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صورا من المنزل المحاصر حيث ظهرت فيه آثار دماء ودمار كبير ألحقته قوات الاحتلال فيه.

وقالت «كتائب القسام» في طوباس: «يواصل مقاتلونا برفقة إخوانهم في فصائل المقاومة خوض اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طوباس». فيما بينت كتائب «شهداء الأقصى- طوباس»: «أوقعنا قوة صهيونية في كمين في منطقة وادي تياسير واستهدفناها بالرصاص والعبوات وحققنا إصابات مؤكدة».

ومنذ الليلة الماضية، استُشهد 6 مواطنين في عناتا وطوباس وطمون، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 630 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من بينهم 146 طفلا و9 نساء.

اعتقالات

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات قلقيلية، الخليل، نابلس، رام الله، والقدس، وطوباس التي نفذ فيها الاحتلال عملية عسكرية.

ونقل الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد علان دراغمة ما كتبه الصحافي الإسرائيلي يوني بن مناحم الذي وصف طوباس بـ «أنها جزء من عش الدبابير»، وذلك بعد انفجار عدد من العبوات الناسفة فيها ، ونشر الفلسطينيون صورا لإصابة جيب عسكري إسرائيلي.

وتابع مناحم: «غير مستغرب انتقال الجيش الإسرائيلي للقصف من الجو في منطقة طوباس، اتضح أن طوباس جزء من عش الدبابير، وأن هناك أسلحة ومتفجرات بكميات كبيرة».

وعلق دراغمة على العملية العسكرية في طوباس قائلا: «ما يمكن قوله على خلفية العملية العسكرية في طوباس وطمون، ومجمل العمليات العسكرية في مختلف محافظات شمال الضفة الغربية بالتحديد، إنه يعزز فرص اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة».

وأضاف: «مع بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بعد عملية «طوفان الأقصى»، أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي التعليمات لقائد المنطقة الوسطى (منطقة الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي للحفاظ على ساحة الضفة الغربية كساحة ثانوية، وعدم الانجرار لانتفاضة ثالثة». وأكد أن قائد المنطقة الوسطى آنداك فوكس، وقائد فرقة الضفة الغربية آفي بلوط (قائد المنطقة الوسطى اليوم) تخوّفا من سيناريو السابع من أكتوبر في الضفة الغربية، وعملاا على تغيير الواقع، حيث تم تجنيد المزيد من القوات، وتعزيز الحماية على المستوطنات، والطرقات في الضفة الغربية، ووزع السلاح على كل من الطلبة من المستوطنين في البؤر والمزارع الاستيطانية، وعمل الجيش على خلق مساحات عازلة بين القرى الفلسطينية والمستوطنات لتعميق حالة الدفاع في حال وقوع هجمات.

وختم قائلا: «لقد استمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات في المدن والمخيمات الفلسطينية، ومنها عمليات استمرت لأيام، لتفكيك ما سموها «البنية التحتية للإرهاب»، وتنفيذ اغتيالات واعتقالات ضد قيادة حركة حماس».

وتواصلت أعمال المقاومة خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة، حيث تم تسجيل 20 عملا مقاوما، من بينها اشتباكات مسلحة وتفجير عبواتٍ ناسفة وتصد لهجمات المستوطنين.

ورصد مركز معلومات فلسطين «معطى» 5 اشتباكات مسلحة وتفجير عبوةٍ ناسفة وتصديًا للمستوطنين و10 مواجهات ومظاهرة.