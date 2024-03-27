اقتحام “الشفاء” في غزة.. إسرائيل تدمر وتحرق منازل وتحتجز جرحى- (صور)

غزة: لليوم العاشر يواصل الجيش الإسرائيلي الأربعاء، اقتحام وحصار مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وقصف وتدمير وإحراق العديد من المنازل والبنايات السكنية المحيطة بالمستشفى ما غير ملامح المنطقة بالكامل.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات اعتقال عشرات الفلسطينيين في مستشفى الشفاء والمناطق المحيطة بها.

وذكر الشهود أن الجيش أجبر مئات الفلسطينيين منذ صباح الثلاثاء على النزوح من مناطق سكنهم المحيطة بالمستشفى إلى جنوب القطاع أو المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأحرقت القوات الإسرائيلية 10 منازل وبنايات سكنية بشكل كامل في محيط المستشفى، فيما قصفت الطائرات 3 بنايات تضم نحو 100 شقة سكنية ودمرتها بالكامل في منطقة “فلسطين” القريبة من المستشفى.

وداخل المستشفى يواصل الجيش الإسرائيلي احتجاز نحو 160 مريضا ومصابا مع 25 فرداً من الطاقم الطبي في مبنى “الأمير نايف للحروق” في ظروف مأساوية، وفق مصادر طبية فلسطينية.

ومنذ 10 أيام، يعاني أهالي محيط مجمع الشفاء من نقص في إمدادات الطعام والمياه في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على المنطقة.

والاثنين، اعترف الجيش الإسرائيلي باعتقاله 500 فلسطيني من منطقة مجمع الشفاء منذ بداية اقتحامه في 18 مارس/ آذار الجاري.

(الأناضول)