اقتحام المسجد الأقصى.. وقوات الاحتلال تهدم مسكنين في بادية القدس ومستوطنون يعتدون على الأشجار وممتلكات المزارعين غرب سلفيت

القدس-سلفيت-نابلس-“القدس العربي”:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسكنين في بادية القدس، بينما استمرت هجمات المستوطنين، حيث اقتلع مستوطنون أشجارا وخربوا ممتلكات في سلفيت وسط الضفة الغربية.

وفي التفاصيل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسكنين في وادي أبو هندي شرق القدس المحتلة، يعودان إلى المواطن محمد حماد الحمادين ونجله أحمد في منطقة وادي أبو هندي من بادية القدس الشرقية.

وأضافت المصادر ذاتها أن 13 فردا يقطنون في المسكنين، اللذين استولت قوات الاحتلال عليهما، إضافة إلى 4 خزانات مياه ومعالف وحظيرتين للأغنام.

كما واقتحم 220 مستوطنا، برفقة وزير إسرائيلي سابق باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال.

وأدى مستوطنون يتقدمهم الوزير السابق المتطرف “موشيه فيغلن”، طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى وباحاته الشرقية، وانتشرت قوات الاحتلال في باحات المسجد لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل باحات الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد.

وفي السياق ذاته، واصلت سلطات الاحتلال منع لجنة الإعمار العمل في الترميم والإعمار في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن سلطات الاحتلال ومنذ أيام، تمنع موظفي “لجنة الإعمار” من القيام بأي عمل في المسجد الأقصى.

كما واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق ثلاثة من موظفي الأوقاف الإسلامية من الأقصى وهم: محمد الصالحي، وحسام سدر، وعرفات نجيب.

وفي سياق آخر دعت الرئاسة الإدارة الأميركية إلى التراجع عن الخطوات غير القانونية التي اتخذتها الإدارة السابقة لبناء سفارتها في مدينة القدس المحتلة بعد ثلاثة أيام من إصدار قرار يقضي بتقنين العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ردا على الموقف الأمريكي الداعم للعملية على مخيم جنين.

وشددت الرئاسة أن احترام القانون الدولي هو الشرط الأساس لنجاح أي حل سياسي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عبر قرارها غير القانوني للاعتراف بالقدس عاصمة للسلطة القائمة بالاحتلال، وبناء سفارة على أرض ملكية خاصة ووقفية، جرى الاستيلاء عليها عام 1948 من مالكين فلسطينيين (بين ورثتهم سكان القدس ومواطنون أميركيون)، تنتهك القانون الدولي وتؤيد سياسات الضم والفصل العنصري، بدلا من سياسات تخدم السلام العادل والدائم.

واعتبرت الرئاسة أن قرار الولايات المتحدة بناء سفارة في القدس ليس مجرد انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، لكن أيضا للضمانات التي قدمتها واشنطن إلى الجانب الفلسطيني لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تظل القدس في مجملها قضية تفاوضية ضمن قضايا الوضع النهائي.

ولفتت إلى أن مبنى السفارة الأميركية يقع على ممتلكات فلسطينيين، ما يضفي الشرعية على القوانين الإسرائيلية العنصرية بدلاً من رفضها، مثل قانون ممتلكات الغائبين، الذي جرى وضعه لإضفاء الشرعية على سرقة الممتلكات الفلسطينية، كما توغل في الخطيئة وهي تعلم أن بعض الملاك الشرعيين للأرض هم مواطنون أمريكيون، ما يجعلها مخالفة كبيرة وفق القانون الدولي، ويلقي بظلال من الشك على استعداد واشنطن لحماية حقوق الفلسطينيين الأميركيين.

وعلى ضوء قرار لجنة التخطيط الاحتلالي في مدينة القدس هذا الأسبوع بالموافقة على مخططات تقدمت بها الولايات المتحدة لبناء السفارة الأمريكية على موقع مساحة 63 دونما على أرض ملكية خاصة ووقفية، مصادرة عام 1948 من ملاك فلسطينيين، بين ورثتهم سكان القدس ومواطنون فلسطينيون أمريكيون.

وقالت الرئاسة في بيان صحافي: “نعتبر، من حيث المبدأ والقانون الدولي، إقامة سفارة الولايات المتحدة أو أية دولة في القدس بمثابة انتهاك فادح لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية”.

وأشارت إلى أن المضي قدما في بناء السفارة على أرض جرى الاستيلاء عليها من ملاكين فلسطينيين هُجروا من غربي القدس عام 1948، يعتبر تعديا سافرا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي، وصفعة أمريكية إسرائيلية مشتركة في وجه أية آمال متبقية لتحقيق حل الدولتين.

وختمت أنه مهما أصرت إسرائيل والولايات المتحدة على فرض مثل هذا الأمر الواقع المعادي للحقوق الفلسطينية التاريخية في القدس، فإن ذلك لا يغير من إقرار المجتمع الدولي، بأن القدس الشرقية هي جزء من الأرض المحتلة منذ عام 1967، وأن الوضع الدائم لمدينة القدس بأكملها لا يُحسم سوى بتحقيق مفاوضات الحل الدائم.

ميدانيا في الضفة الغربية نفذ عشرات المستوطنين هجمات بحق المواطنين الفلسطينيين في نابلس وسلفيت، وبحسب مصادر محلية فإن مستوطنين اعتدوا على أرض تعود إلى المواطن منصور علي أحمد من بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.

وقال منصور، إن مستوطنين حطموا البوابة، وقطعوا السياج، واقتحموا بمواشيهم أرضه المزروعة بأشجار الحمضيات واللوزيات، وقاموا بقطعها وتكسيرها، وأتلفوا مواد بناء من إسمنت وحصى، ونثروها على الأرض، في خطوة منهم لتهجيره ودفعه إلى ترك أرضه.

وأشار إلى أن أرضه تقع بالمنطقة الغربية من البلدة، وتقدر مساحتها بـ8 دونمات، لافتا إلى أن المستوطنين يلاحقون المزارعين، ويعتدون عليهم في أثناء وجودهم في تلك المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد استهدفت بالرصاص الحي مركبة تقودها المواطنة عائشة الخطيب، من مدينة نابلس، في أثناء مرورها قرب مدخل قرية حارس غرب سلفيت.

وقالت الخطيب، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بشكل عشوائي في أثناء مرورها قرب مفرق حارس، ما أصاب مركبتها بثلاث رصاصات، تسببت بأضرار مادية.

وفي نابلس، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطريق المؤدية إلى عين مياه قرية دوما جنوب نابلس، وأغلقتها بالسواتر الترابية.

وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة بأن قوات الاحتلال اقتحمت شرق القرية ومعها جرافة، وبدأت بتخريب الطريق المؤدية إلى عين المياه وتدميرها، ودمرت خياما زراعية واستولت عليها، كما استولت على مركبة للمواطن أكرم مجدي دوابشة.

وأضاف أن العين مصدر أساسي لمربي المواشي في القرية التي تعاني شحّا في مصادر المياه، مشيرا إلى أن الاحتلال أقدم العام الماضي على تدمير أنابيب المياه فيها والأسلاك الشائكة المحيطة بها، وعاث خرابا بأعمال الترميم التي جرت في العين.