اقتحام مدينة طولكرم ومخيميها: «حظر تجوّل» حتى إشعار آخر واعتقال المئات

الضفة الغربية ـ «القدس العربي»: نفذت وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عملية اقتحام لمدينة طولكرم ومخيميها.

وتخلل الاقتحام، الذي انطلق بعد ساعات منتصف ليل أمس الثلاثاء، تنفيذ حملة اعتقالات طالت مئات المواطنين الذكور صغارا وكبارا، وهو ما ترافق مع الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وتدمير واسع للبنية التحتية وتمزيق نسخ من القرآن الكريم.

ونقلت مصادر محلية أن الاقتحام جاء بقوات كبيرة من جيش الاحتلال وبرفقة الكلاب البوليسية التي اقتحمت عشرات المنازل في حارات مخيم نور شمس، وعاثت فسادا وتخريبا في الممتلكات والبنية التحتية، واعتقال أصحابها، والاعتداء عليهم بالضرب.

وذكر الهلال الأحمر عن تعامل طواقمه مع ثلاث اصابات نتيجة اعتداء بالضرب في مخيم نور شمس، أحدهم مسن عمره (65 عاما)، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

كما دمر المهاجمون محتويات المنازل المقتحمة، وقاموا بتمزيق مصاحف القرآن الكريم، وأخضعوا سكانها للتحقيق، والاستجواب، وتفتيش هواتفهم النقالة، بمن في ذلك السيدات.

وأكد شهود عيان اقتياد المعتقلين إلى ساحة مصنع للبلاط مقابل المخيم، واحتجزتهم بعد تقييدهم وتعصيب عيونهم، والتحقيق معهم ميدانيا.

ولم يتحدد أعداد المعتقلين كون العملية مستمرة وتتمدد لمناطق في مخيم طولكرم إلى جانب المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه الصحافيين الموجودين بالقرب من مخيم نور شمس، لتغطية الأحداث.

كما جرفت آلياتها ساحات وشوارع مخيم طولكرم، خاصة في شارع المدارس، وحارة المربعة، وانتشرت دورياتها في داخلها، ونصبت قناصتها على أسطح البنايات العالية، وتحديدا في مدرستي زنوبيا، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات عنيفة، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، وسماع أصوات انفجارات بين الحين والآخر.

وقالت مصادر محلية إن القوات المقتحمة سيطرت على مدرسة زنوبيا وقامت بتكسير أبوابها وبالمكوث في داخلها واستخدامها كمقر للقيادة.

ونقلت مصادر محلية أن الوضع في مخيم نور شمس مأساوي جدا، حيث يواصل جيش الاحتلال عدوانه واجتياحه للمخيم بمشاركة أكثر من ألف جندي اسرائيلي في أزقة المخيم.

وقالت إن الجيش فرض على المخيم طوقا أمنيا وأعلنه منطقة عسكرية مغلقة، كما قام بإعلان منع التجول فيه حتى إشعار آخر.

وداهم الجنود المهاجمون بيوت المخيم حيث قاموا باعتقال كافة الرجال في المنازل، سواء أكانوا شبانا أو مسنين وقاموا بتجميعهم في ساحة وسط المخيم والاعتداء عليهم، والتنكيل بهم بطريقة وحشية.

ونقل أصحاب بعض المنازل المقتحمة ان الجنود دمروا المنازل التي اقتحموها.

واستخدم الاحتلال في حملته العسكرية طائرات الاستطلاع التي لم تفارق سماء المخيم، كما استخدم الطيران الحربي، فيما أكدت مصادر محلية منع دخول الصحافيين وسيارات الإسعاف.

في المقابل، تصدت المقاومة الفلسطينية، لاقتحام مدينة طولكرم ومخيميها نور شمس وطولكرم، حيث قامت بإطلاق وابل من الرصاص وتفجير العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة وقنابل محلية الصنع «أكواع» تجاه آليات الاحتلال العسكرية.

وقالت سرايا القدس – كتيبة طولكرم في بيان صحافي إنها «أوقعت قوة راجلة للعدو الإسرائيلي بكمين محكم في مربعة حنون وحققنا فيها إصابات مباشرة، كما استهدفنا القوات المتوغلة في محور حارة المدارس في مخيم طولكرم بعبوات ناسفة».

وفرضت قوات الاحتلال طوقاً عسكرياً على مستشفيات مدينة طولكرم. ونشرت قناصتها على عدة أبنية داخل ومحيط مخيم نور شمس، تزامناً مع اشتباكات مسلحة على أطراف المخيم. وجرّفت الشوارع والبنى التحتية وممتلكات المواطنين في مخيم نور شمس.

وأصيب عدد من المواطنين المدنيين بجروح متفاوتة جرّاء قصف طائرة حربية مُسيّرة أحد الأحياء في مخيم طولكرم للاجئين.

وبيّن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف التابعة له تعاملت مع 3 إصابات داخل مخيم نور شمس، جراء اعتداء جنود الاحتلال بالضرب على المواطنين؛ بينهم مُسن في الـ 65 من عمره، ونقلتها الى مشافي طولكرم. ونصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية عند المدخل الشمالي لبلدة بيرزيت شمال رام الله، لمنع تنقل المواطنين، المتجهين إلى قرى وبلدات شمال رام الله، والتضييق عليهم.

وهدمت في القدس منزل المواطن إياد شتيوي المكون من محلات تجارية وشقتين سكنيتين في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.

ويسكن شتيوي في المنزل مع عائلته المكونة من ثلاثة أولاد وبنتين.

ووقعت اشتباكات عنيفة وأصيبت مجموعة من الشبان، فيما اعتقل عدد من الأهالي، عقب اقتحام قوات الاحتلال ترافقها جرافة لهدم منزل ومنشأة تجارية تعود لعائلة شقيرات.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء المقتحمين بشكل وحشي على عدد من المواطنين، عندما حاولوا منع عملية الهدم.

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفي الخليل، أعلن جيش الاحتلال العثور على نفق في مدينة دورا في الخليل.

وجاء في بيان له أن وحدات من الجيش عثرت على بئر تحت الأرض في منطقة خربة الطيبة في قطاع الخليل.

وينزل الى البئر بضعة أمتار تحت الأرض باستخدام سلم، ويؤدي إلى نفق صغير ضيق يبلغ طوله بضعة أمتار.

وقي بيت لحم، نصب مستوطنون أعمدة كهرباء تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في المدينة، حسن بريجية، أن مستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، نصبوا أعمدة كهرباء، في منطقة «فثورة» في برية تقوع، تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة، قرب مستعمرة «تكواع» الجاثمة على أراضي المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستعمرين صعدوا من اعتداءاتهم في منطقة برية تقوع، والمتمثلة بملاحقة المزارعين وهدم غرفهم الزراعية وخيامهم، والاستيلاء على محتوياتها.

وفي قلقيلية، أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، وأُعتقل ستة آخرون، خلال مواجهات عقب اقتحام المدينة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بتعزيزات عسكرية ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على أثرها ثلاثة شبان بالرصاص الحي، اثنان بالقدم، والثالث بالرقبة، وجرى نقلهم إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابتهم بالمستقرة.

وأضافت أن المهاجمين داهموا منزل الشهيد الأسير ثائر أبو عصب، الذي ارتقى في سجون الاحتلال، في التاسع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وعبثوا بمحتويات المنزل، وقاموا بتمزيق صور الشهيد المعلقة في المنطقة، واعتقلوا شقيقيه سامح ومعاذ.

وتحدثت عن مداهمة مقهى للإنترنت في حي شريم، واحتجاز عدد من الشبان، والتنكيل بهم، فضلا عن مداهمة منزل الأسير المحرر محسن شريم واعتقلته.