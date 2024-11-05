منوعات | أبيض و أسود

اقتحام مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للمطالبة بإلغاء مباراة فرنسا وإسرائيل

5 - نوفمبر - 2024

1

باريس: احتج مؤيدون لفلسطين داخل مبنى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالعاصمة باريس، من أجل إلغاء مباراة بين منتخبي فرنسا وإسرائيل التي تواصل شن إبادة جماعية على قطاع غزة وعدوان على لبنان.
واحتج حوالي 20 ناشطا مؤيدا لفلسطين على مباراة فرنسا وإسرائيل ضمن دوري الأمم الأوروبية، المقررة بباريس في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ورفع الناشطون الذين دخلوا مبنى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لافتات كتب عليها: “إسرائيل مجرمة، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم شريك في الجريمة”، و”لا للمباراة بين فرنسا وإسرائيل”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية” في غزة، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.
كما علق الناشطون العلم الفلسطيني على شاشة في مبنى الاتحاد.

  1. يقول مراقب محايد:
    نوفمبر 5, 2024 الساعة 12:39 م

    يجب أن تثور الشعوب الأوروبية كافة لتنال الاستقلال من الاستعمار اليهودي الذي يسيطر على كافة نواحي الحياة في تلك الدول

