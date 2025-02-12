اقتراحات ترامب “السخيفة” بشأن غزة تثير الشكوك وردود  فعل سلبية صامتة من الجمهوريين في الكونغرس

واشنطن- “القدس العربي”: أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة سوف تسيطر على غزة وتعيد إعمارها، واقتراحه بأن على حلفائه العرب أن يستقبلوا الفلسطينيين النازحين، ردود فعل سلبية صامتة – وبعض الشكوك – من جانب الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

وقد التقى ترامب، الثلاثاء، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأكد على رؤيته بشأن سيطرة الولايات المتحدة على غزة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، بينما ينتقل سكانها إلى الأردن ودول عربية مجاورة أخرى، وهي الفكرة التي يعارضها هؤلاء الجيران .

وقال السيناتور جون كورنين (جمهوري من تكساس) إن ترامب “بدأ المحادثة” وأنه يأمل بأن “تتعامل الأردن والإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية بجدية بشأن توفير نوع من قوة الأمن متعددة الجنسيات في غزة”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وقال السيناتور جوش هاولي (جمهوري من ولاية ميسوري) “قال مبعوثه إن الرئيس لا يفضل استخدام القوات الأمريكية ولا يفضل إنفاق سنت واحد من الأموال الأمريكية. وأستنتج من ذلك أن الأمر ربما يكون مجرد نظرية فكرية”، في حين وصف العديد من المشرعين الديمقراطيين اقتراحات ترامب بأنها سخيفة للغاية.

وبعد وقت قصير من اجتماعه في البيت الأبيض، كرر الملك عبد الله الثاني “موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين” في غزة والضفة الغربية، ما دفع فعليًا ضد خطة ترامب.

وقال في بيان “هذا هو الموقف العربي الموحد، وإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين ومعالجة الوضع الإنساني المزري يجب أن تكون الأولوية للجميع”.

ومن المقرر أن يلتقي الملك عبد الله الأربعاء والخميس مع الجمهوريين في الكونغرس، حيث تحظى المملكة بدعم قوي من المشرّعين الجمهوريين الذين يؤيدون استمرار المساعدات العسكرية والمالية الأمريكية.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق من هذا الأسبوع بوقف المساعدات عن الأردن إذا لم تقبل البلاد الفلسطينيين، لكنه بدا وكأنه تراجع يوم الثلاثاء بعد أن وافق الملك عبد الله على استقبال حوالي 2000 طفل مريض من غزة.

وقال السيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس)، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: “كانت مصر والأردن حليفين مهمين ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع الحكومتين، وأنا واثق من أننا سنفعل ذلك”.

في هذه الأثناء، يعمل ترامب أيضًا على تغيير أهداف وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، والذي تم التفاوض عليه بشق الأنفس من قبل إدارة بايدن.

وفي بيان لها الثلاثاء، رفضت حماس دعوات ترامب المتكررة لإخراج الفلسطينيين من غزة، لكنها قالت إنها لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت حماس في بيان لها “إن حركة حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزم به الاحتلال، وهو الاتفاق الذي تم برعاية وضمان الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) وشهد عليه المجتمع الدولي”.

وقالت “إن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه عبر العدوان والمجازر لن ينجح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير”.

ومن المقرر إطلاق سراح 33 رهينة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي من المتوقع أن يستمر حتى الأول من مارس/ آذار المقبل.

وقال محللون أمريكيون إن المخاطر المترتبة على الحفاظ على وقف إطلاق النار هائلة. فقد ظهر ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، في” الكابيتول هيل” الأسبوع الماضي للقاء أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

وفي وقت سابق، قال ويتكوف للصحافيين إن “المحادثات بدأت في التحرك نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي من المفترض أن تتضمن الحديث عن إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، والانتقال إلى الحكم المدني لقطاع غزة، والمسار إلى الدولة الفلسطينية”.

ولكن اقتراح ترامب بأن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة، وتجلي السكان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، وتجبر الأردن ومصر على استقبالهم ــ أو المخاطرة بخسارة مليارات الدولارات من المساعدات ــ يثير تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس يتطلع إلى البدء من الصفر في المنطقة.

“إن هذه المشكلة التي مضى عليها أربعة آلاف عام معقدة. ولا توجد إجابات سهلة، وأعتقد أن البحث في خيارات مختلفة ومحاولة إبقاء العقول منفتحة أمر ضروري”، هكذا قال السيناتور ستيف ديينز (جمهوري من ولاية مونتانا)، عضو لجنة العلاقات الخارجية. “لكن هذه واحدة من أصعب المشاكل التي يصعب حلها”.