اقتراح ترامب السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه يثير مخاوف المستثمرين بشأن آفاق السلام وفرص التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط

لندن/القدس – رويترز: بدأت التغييرات الدراماتيكية التي شهدها الشرق الأوسط خلال الشهور القليلة الماضية في تعزيز تفاؤل المستثمرين الدوليين بشأن آفاق السلام النسبي والتعافي الاقتصادي في المنطقة.

لكن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة كان مربكاً وصادماً. ومع ذلك فإن وقف إطلاق النار الهش في القطاع الفلسطيني، والإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وضعف إيران وتشكيل حكومة جديدة في لبنان، عوامل قد تنعش الآمال في استقامة الأوضاع وإعادة الأمور لنصابها.

فقد تمكنت مصر، وهي الدولة الأكبر في المنطقة من حيث عدد السكان والمفاوض الرئيسي في محادثات وقف إطلاق النار، من بيع أول سندات دولية مقومة بالدولار منذ أربع سنوات، بعد أن كانت لغاية وقت ليس ببعيد تواجه شبح الانهيار الاقتصادي.

كما بدأ المستثمرون في شراء سندات إسرائيل مرة أخرى، وكذلك سندات لبنان، مراهنين على أن بيروت يمكن أن تبدأ أخيراً في علاج أزماتها السياسية والاقتصادية والمالية المتشابكة.

وقال محلل الأسواق الناشئة المخضرم لدى شركة «إف.آي.إم بارتنرز»، تشارلي روبرتسون «الأشهر القليلة الماضية غيرت الكثير في شكل المنطقة وأدخلت حيوية مختلفة للغاية في سيناريو هو الأفضل».

وأضاف أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن يتعلق بما إذا كانت خطة ترامب بالنسبة لغزة ستؤجج التوتر من جديد.

وقوبل اقتراح ترامب «تنظيف» غزة وإنشاء «ريفييرا الشرق الأوسط» في القطاع بإدانة دولية، وأثار مخاوف من تأجيج عدم استقرار ينفر المستثمرين من المنطقة.

وكانت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال» للتصنيف الإئتماني قد أشارت مؤخراً إلى أنها ستزيل تحذير خفض تصنيف إسرائيل السيادي إذا استمر وقف إطلاق النار. وهي تقر بوجود صعاب وتعقيدات، لكنه احتمال موضع ترحيب في وقت تستعد فيه إسرائيل لأول بيع كبير للسندات منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

عدم القدرة على التنبؤ

قال مايكل فيرتيك، وهو مستثمر أمريكي في مشروعات عالية المخاطر والرئيس التنفيذي لشركة «موديل كود دوت إيه.آي» للذكاء الإصطناعي، إن انحسار التوتر ساهم في اتخاذه قراراً بفتح فرع في إسرائيل، مشيراً إلى أنه يطمح إلى توظيف مبرمجين محليين مهرة، لكن الوضع الجيوسياسي يلعب دوراً أيضاً.

وأضاف «مع وجود ترامب في البيت الأبيض، لا أحد يشك في أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في القتال»، موضحاً كيف يوفر هذا قدرة على التنبؤ حتى لو اشتعلت الحرب مجدداً.

وتُظهر بيانات البنك المركزي الإسرائيلي أن المستثمرين في السندات بدأوا يعودون أيضاً بعد أن ظلوا بعيدين بشكل كبير عندما زادت إسرائيل إنفاقها على الحرب.

وقال وزير الاقتصاد نير بركات لرويترز في مقابلة الشهر الماضي إنه سيسعى للحصول على حزمة إنفاق أكثر سخاء تركز على «النمو الاقتصادي الجريء».

لكن العقبة أمام مستثمري الأسهم هي أن إسرائيل كانت واحدة من أفضل الأسواق أداء في العالم خلال الخمسة عشر شهراً التي أعقبت هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ولكنها في تراجع منذ وقف إطلاق النار، الذي تزامن مع عمليات بيع كبيرة للأسهم في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وقالت سابينا ليفي رئيسة الأبحاث في «ليدر كابيتال ماركتس» في تل أبيب «خلال عام 2024، أعتقد أننا علمنا أن السوق لا تخشى الحرب حقاً بل الصراع السياسي الداخلي والتوترات».

وأضافت أنه إذا انهار وقف إطلاق النار «فمن المعقول أن نفترض رد فعل سلبيا».

في الواقع، كان رد فعل بعض المستثمرين سيئاً تجاه مقترح ترامب الصادم بشأن غزة.

فقد قال يرلان سيزديكوف، رئيس قسم الأسواق الناشئة لدى «أموندي»، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا، إن شركته اشترت سندات مصرية بعد اتفاق وقف إطلاق النار لكن خطة ترامب التي تتوقع استقبال مصر والأردن مليوني لاجئ فلسطيني دفعت الشركة إلى تغيير موقفها.

وكانت الدولتان قد اعترضتا على فكرة ترامب. لكن الخطر يكمن، حسبما أوضح سيزديكوف، في أن يستغل الرئيس الأمريكي اعتماد مصر في التسليح القوي للبلاد على الدعم الذي توفره العلاقات مع الولايات المتحدة، وكذلك مساندة «صندوق النقد الدولي»، في ظل أزمة اقتصادية كبرى مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.

ولا يزال الحد من هجمات مسلحي جماعة الحوثي في اليمن على السفن في البحر الأحمر أمراً بالغ الأهمية أيضاً. فقد خسرت مصر سبعة مليارات دولار، أي ما يتجاوز 60 في المئة من إيرادات قناة السويس، في العام الماضي مع تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا درءاً لمخاطر تعرضها لهجمات.

وقال سيزديكوف «ليس من المرجح أن ترحب الأسواق بفكرة خسارة مصر لهذا الدعم (الثنائي ومتعدد الأطراف)، ونحن نتخذ موقفاً أكثر حذراً لنرى كيف ستتطور هذه المفاوضات».

إعادة البناء وإعادة الهيكلة

ويتوقع آخرون أن تكون عمليات إعادة بناء المنازل والبُنية التحتية التي تعرضت للقصف في سوريا وأماكن أخرى فرصة لشركات البناء ذات الوزن الثقيل في تركيا.

وقال مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن إعادة إعمار غزة ربما تستغرق ما بين 10 أعوام و15 عاماً. وفي الوقت نفسه، يقدر البنك الدولي الأضرار التي لحقت بلبنان بنحو 8.5 مليار دولار، أي ما يقرب من 35 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي.

وارتفعت السندات الحكومية اللبنانية بما يزيد على المثلين عندما أصبح من الواضح في سبتمبر/أيلول أن قبضة جماعة حزب الله في لبنان تضعف، وواصلت الارتفاع مع تفاؤل الأسواق بمعالجة أزمة البلاد.

وستكون وجهة الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون، في أول زيارة رسمية للخارج، هي السعودية التي يُنظر إليها على أنها داعم رئيسي محتمل. ومن المرجح أن الرياض سترى في ذلك فرصة لإبعاد لبنان عن مجال النفوذ الإيراني.

ويقول حملة السندات إن هناك اتصالات أولية مع السلطات الجديدة أيضاً.

وقالت رئيسة قسم الدخل الثابت للأسواق الناشئة لدى «أكسا إنفستمنت مانِجَرز»، ماجدة برانيت «قد تحدث أمور هامة بالنسبة للبنان في عام 2025 إذا أحرزنا تقدماً نحو إعادة هيكلة الديون»، لكنها أضافت أن الأمر لن يكون سهلاً».