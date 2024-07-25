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اقتصادية روسية بارزة تلقى حتفها بعد السقوط من النافذة- (تغريدة)

25 - يوليو - 2024

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موسكو: لقيت اقتصادية روسية بارز حتفها بعد سقوطها من النافذة في شقتها في موسكو، حسبما قالت تقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة فيديموستي المالية أنه يعتقد أن فالينتينا بوندارينكو / 82 عاما/  لقيت حتفها الاثنين الماضي، حيث لم تعثر السلطات على أي دليل على اشتباك عنيف أو دوافع جنائية.

وتعرف بوندارينكو بمسيرتها الطويلة في معهد الاقتصاد بالأكاديمية الروسية للعلوم وقيادتها لمؤسسة ان دي كوندراتيف الدولية.

وأشارت تقارير إعلامية أن بنودرانيكو كانت تعاني من مرض مزمن، ولكنها قالت إن أسباب سقوطها ما زالت غير واضحة.

(د ب ا)

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