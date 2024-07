اقتصادية روسية بارزة تلقى حتفها بعد السقوط من النافذة- (تغريدة)

موسكو: لقيت اقتصادية روسية بارز حتفها بعد سقوطها من النافذة في شقتها في موسكو، حسبما قالت تقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة فيديموستي المالية أنه يعتقد أن فالينتينا بوندارينكو / 82 عاما/ لقيت حتفها الاثنين الماضي، حيث لم تعثر السلطات على أي دليل على اشتباك عنيف أو دوافع جنائية.

وتعرف بوندارينكو بمسيرتها الطويلة في معهد الاقتصاد بالأكاديمية الروسية للعلوم وقيادتها لمؤسسة ان دي كوندراتيف الدولية.

Valentina Bondarenko did have some detractors, primarily due to her controversial theories and methodologies. Her work, which involves new paradigms for economic development and the digital transformation of economies, has been critiqued by some in the academic and policy-making… pic.twitter.com/8S2Ve9EgW7

— ArtisteArtist (@ArtisteArt17128) July 24, 2024