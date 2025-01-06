اقتصاد فلسطين يواجه صدمة غير مسبوقة وسلاسل الإمداد لغزة توقفت

غزة – “القدس العربي”:

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه “صدمة غير مسبوقة” بفعل الحرب الإسرائيلية وقرصنة الاحتلال المستحقات الضريبية.

وقالت في تقرير لها، إن ذلك تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28%، وارتفاع معدلات البطالة إلى 51%، مع انهيار لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة وتراجع حاد في الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال، والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد.

وأشارت إلى أن من بين أسباب انكماش الاقتصاد، تقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، علاوة على إغلاق جميع المعابر مع قطاع غزة وما تفرضه من تعقيدات أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين، وإدخال الشاحنات وغيرها من الاجراءات الاسرائيلية.

من بين أسباب انكماش الاقتصاد، تقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، علاوة على إغلاق جميع المعابر مع قطاع غزة وما تفرضه من تعقيدات أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين

وقالت إنه في ظل الظروف الاستثنائية، عملت على محاور استراتيجية ذات صلة، لإغاثة سكان غزة، والمنشآت الاقتصادية المتضررة والمدمرة الناتجة عن اجتياحات قوات الاحتلال والمستوطنين للمدن والتجمعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية، مشيرة إلى ما قامت به من تنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لتقديم الإغاثة الإنسانية لسكان قطاع غزة، في ظل إغلاق جميع المعابر أمام ادخال المساعدات الانسانية والحركة التجارية.

واستندت الوزارة إلى تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الذي أكد أن سلاسل الإمداد من وإلى قطاع غزة توقفت بشكل شبه تام، ما أدى إلى كارثة صحية وغذائية في جميع أنحاء قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية.

وأكدت انه يتم توفير هذه الأساسيات بمستويات دنيا لا تتجاوز 5% من الكميات التي يجب أن تُقدم فعليًا إلى قطاع غزة.