اقتلوهم جميعا..الكشف عن مخططات للمستوطنين الإسرائيليين للانتقال إلى غزة- ( فيديو)

نيويورك- “القدس العربي”: كشف تقرير وثائقي من داخل صفوف المتطرفين الإسرائيليين اليهود عن وجود مخططات لبناء مستعمرات إسرائيلية كبيرة في قطاع غزة.

وقالت مستوطنة إسرائيلية من نيويورك في برنامج “اقتلوهم جميعاً..من داخل الحصار الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية إنها تريد العيش على الشاطئ في غزة بعد ما وصفته بتطهير الفلسطينيين.

وأضافت “لدينا بالفعل قوائم بحوالي 500 عائلة مستعدة للانتقال إلى غزة … سيبدأ الناس في بناء المدن. لدينا أسماء المدن. لقد تم التخطيط لها بالفعل”.

وقد عملت مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين على منع المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأثارت تصريحات المستوطنة الكثير من التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب معلق على موقع رديت ” يأتي هذا التصريح مباشرة من مرضى نفسيين ولصوص” في حين سخر معلق آخر ” لا بد أنها ترغب في حمام شمسي في المقبرة”.

وقال ناشط يدعى ” ويرك ثروى”: ” سوف أتقيا”، وكتبت معلقة ” يتساءلون لماذا لا يتعاطف العالم مع اللصوص الكذابين”.

Before marching into Gaza, an Israeli settler from New York explained to me that that she wants to live on the beach in Gaza after the Palestinians are cleaned out.

"We have lists already of about 500 families that are willing, on the drop of a hat to move to Gaza…People are… pic.twitter.com/AzBD3q4cvC

— Jeremy Loffredo (@loffredojeremy) March 22, 2024