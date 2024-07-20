اكتشاف حالتي إصابة بإنفلونزا الطيور في كولورادو

واشنطن: أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة اكتشاف حالتين إضافيتين للإصابة بأنفلونزا الطيور بين عمال مزرعة دواجن في ولاية كولورادو.

وفي الاسبوع الماضي أعلنت كولورادو عن أربع حالات إصابة مؤكدة بفيروس انفلونزا الطيور إتش5 إن1 وتتحقق من حالة خامسة مشتبه فيها.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض الجمعة إن الحالتين الجديدتين كانتا لعمال دواجن تعرضوا لدواجن مصابة.

وهذه الحالات جزء من تفشي فيروس انفلونزا الطيور (إتش5إن1) الذي انتشر عالميا بين الطيور البرية وأصاب الدواجن وأنواعا مختلفة من الثدييات.

وقالت المراكز يوم الاثنين إنها نشرت فريقا ميدانيا مكونا من تسعة أعضاء يضم علماء الأوبئة والأطباء البيطريين والأطباء وأخصائي الصحة الصناعية لدعم تقييم كولورادو لتفشي المرض والحالات البشرية.

وأضافت المراكز أنه بشكل عام، فإن التحليل الجيني لفيروس إتش5إن1 في كولورادو يدعم استنتاج المراكز بأن المخاطر على صحة الإنسان لا تزال منخفضة في الوقت الراهن.

(رويترز)