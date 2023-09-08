اكتشاف سيوف حديدية عمرها 1900 سنة من الفترة الرومانية داخل مغارة في عين جدي الفلسطينية… وإسرائيل تحاول ربطها بتمرد يهودي

الناصرة-«القدس العربي»: أعلنت دائرة الآثار الإسرائيلية عن اكتشاف أربعة سيوف وحربة تاريخية في صحراء الخليل في حالة ممتازة رغم أن عمرها 1900 سنة وتعود للفترة الرومانية.

وحسب بيانها تم العثور على الأسلحة التاريخية في مغارة داخل وعاء مصنوع من الخشب والجلد قريبا من منطقة عين جدي غربي البحر الميت، معتبرة الاكتشاف شهادة نادرة كبيرة وحلما حلوا، زاعمة أن يهود متمردّين على الحكم الروماني قد أخفوا السيوف والحربة داخل مغارة بعدما اخذوها غنائم من جنود الرومان، لكنها لم تقدم دليلا علميا على هذه الحقيقة، وسط تساؤلات وشبهات عما إذا كانت سلطة الآثار الإسرائيلية تحاول مجددا استثمار الآثار لأغراض سياسية من خلال إشارة مبطنّة ماكرة تلفت نظر المتلقي الى وجود شعب يهودي في فلسطين وقام بالتمرّد على الرومان “حفاظا على الوطن ومن أجل استقلاله”، وهذا ما يحذر منه باحثون إسرائيليون الضلال أمثال الدكتور يونثان مزراحي في مقالاته العلمية.

يشار أن سلطة الآثار الإسرائيلية تعمل منذ احتلال 1967 على نبش مئات الكهوف(800 كهف في منطقة على طول 170 كيلومترا) في صحراء الخليل بحثا عن كنوز تاريخية و “من أجل حماية مواقع أثرية من لصوص الآثار” .وتحرص على إبراز كل ما من شأنه نسبه لليهودية، ويزداد منسوب العمل في المنطقة منذ تشكيل وزارة الحفاظ على الموروث اليهودية ضمن حكومة الاحتلال الجديدة.

وحسب البيان فقد كانت ثلاثة سيوف حديدية داخل أنصبتها الخشبية وصنعت يد كل منها من معدن أو من الخشب، فيما يبلغ طول السيف الواحد نحو 65 سم وواحد من السيوف طوله 45 سم وكلها أسلحة دأب الجيش الروماني على استخدامها.

وفي محاولة لتغطية نفسها علميا ذكرت سلطة الآثار الإسرائيلية في بيانها أنها ما زالت في طور البحث العلمي لكنها ترجح أنها “غنائم انتزعت من جنود رومان وعلى يد متمردين يهود على ما يبدو.” وتابعت” سنحاول أن نبحث عن المزيد من الأبعاد كي نتوصل للاستنتاج لمن تعود ملكية هذه السيوف وأين تمت صناعتها ومتى وأي حادثة تاريخية استخدمت فيها وبعدها تمت تخبئتها وهل هي فعلا ترتبط بتمرد “باركوخبا” في الفترة 132 إلى 135 ميلادي. وجاء في البيان أيضا أن المغارة المذكورة حفرت قبل 6000 سنة في العصر الحجري، ولاحقا تم استصلاحها قبل ألفي سنة. وذكرت أنها عثرت في فتحة المغارة على عملة معدنية برونزية رومانية من تلك الفترة عمرها 1900 سنة.