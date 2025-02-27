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اكتشاف قاعة ولائم مزينة بجدارية مذهلة في إيطاليا

27 - فبراير - 2025

الموقع الذي كُشف فيه عن إفريز عملاق نادر في مدينة بومبي القديمة. صورة نشرت في 26 فبراير/شباط 2025

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بومبي: اكتشف علماء آثار قاعة ولائم تحتوي على جدارية كبيرة محفوظة جيداً في قلب مدينة بومبي جنوب إيطاليا، والتي دمرها ثوران بركان فيزوف الكارثي عام 79 ميلادياً.

وتغطي الجدارية ثلاثة جوانب من الغرفة، وتصور شخصيات بالحجم الطبيعي تقريباً تكرّم ديونيسوس، إله النبيذ في الأساطير اليونانية، بينما يفتح الجانب الرابع من القاعة على حديقة.

وتظهر اللوحة راقصين وصيادين يحملون فرائسهم وعازفي الناي، إضافة إلى عدة شخصيات أخرى، من بينها امرأة تحمل شعلة، ويعتقد أنها تحتضر. ويعود تاريخ الجدارية إلى الفترة بين عامي 40 و30 قبل الميلاد، ما يعني أنها كانت تزيد عن قرن من الزمن عند وقوع الكارثة.

ووصف غابرييل زوكتريغل، المدير الألماني للمتنزه الأثري في بومبي، الجدارية بأنها ذات دلالات دينية عميقة، مشيراً إلى أن الهدف منها كان تزيين قاعات الولائم والمناسبات الاحتفالية.

وغالباً ما يعثر علماء الآثار على اكتشافات مذهلة في هذه المدينة الرومانية المدفونة بالقرب من نابولي عند سفح جبل فيزوف.

وتعد بومبي واحدة من أشهر الوجهات السياحية في إيطاليا، حيث تستقبل أكثر من 4 ملايين زائر سنوياً.

 

(د ب أ)

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