اكتشاف قاعدة للصواريخ البالستية في كوريا الشمالية قرب حدود الصين

سيول: أفاد مركز دراسات في تقرير صدر هذا الأسبوع أن كوريا الشمالية أقامت قاعدة عسكرية سرية قرب حدودها مع الصين يعتقد أنها تستخدمها لتخزين صواريخ بالستية بعيدة المدى.

وأورد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الذي يتخذ مقرا في واشنطن في تقريره أن قاعدة الصواريخ البالستية غير المعلنة تقع في مقاطعة شمال بيونغان (شمال غرب) على مسافة لا تزيد عن 27 كلم من الحدود مع الصين.

وبحسب التقرير، فإن قاعدة سينبونغ دونغ تحتوي على الأرجح على صواريخ بالستية عابرة للقارات وبينها صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وحذر التقرير بأن هذه الصواريخ “يمكن أن تشكل تهديدا نوويا لشرق آسيا والقارة الأمريكية”.

وجاء في التقرير أن القاعدة هي من “القواعد الـ15 إلى 20 للصواريخ البالستية ومنشآت الصيانة والإسناد وتخزين الصواريخ والرؤوس التي لم تعلن عنها كوريا الشمالية”.

والتقرير هو “أول دراسة معمقة مفتوحة المصدر تؤكد وجود القاعدة”.

وأُعلن عن اكتشاف القاعدة في وقت دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مؤخرا إلى “توسيع سريع” لقدرات بلاده النووية.

وتؤكد كوريا الشمالية منذ فشل قمة هانوي بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2019، أنها لن تتخلى عن أسلحتها وأعلنت نفسها قوة نووية بصورة “لا رجعة فيها”.

(أ ف ب)