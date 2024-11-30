اكتشاف قاعدة نووية أمريكية مخفية تحت جليد غرينلاند

لندن ـ «القدس العربي»: اكتشف أحد علماء وكالة ناسا قاعدة عسكرية تعود إلى فترة الحرب الباردة، مدفونة في أعماق الغطاء الجليدي في غرينلاند.

وبينما كان تشاد غرين، عالم الغلاف الجليدي في مختبر الدفع النفاث «JPL» يحلق بطائرته فوق النهر الجليدي الهائل، التقط الرادار بشكل غير متوقع وجود هياكل مدفونة تحت الجليد، حسب ما أوردت جريدة «دايلي ميل» البريطانية.

وكانت الصور السابقة لمعسكر Century (قاعدة عسكرية أمريكية تم بناؤها في عام 1959 في غرينلاند خلال فترة الحرب الباردة) تُظهر فقط «بقعة صغيرة» لكن الخريطة الجديدة كشفت عن تفاصيل ثلاثية الأبعاد تتوافق مع تصميم القاعدة.

ورُصد المعسكر على بعد حوالي 150 ميلا (241.4 كم) شرق قاعدة Pituffik الفضائية في شمال غرينلاند.

وقال أليكس غاردنر، زميل غرين في المشروع وعالم الغلاف الجليدي في المختبر نفسه: «كنا نبحث عن طبقة الجليد، وفوجئنا باكتشاف معسكر Century. في البداية لم نكن نعلم ما هو».

وكان معسكر Century الذي يعرف أيضا باسم «مدينة تحت الجليد» قاعدة عسكرية أمريكية تتكون من 21 نفقا حفرت أسفل سطح الغطاء الجليدي، ويصل طولها الإجمالي إلى 9800 قدم (حوالي 2.99 كم). وقد تم استخدامه كجزء من مشروع «Iceworm» الذي كان يهدف إلى بناء شبكة من مواقع إطلاق الصواريخ النووية المستهدفة للاتحاد السوفييتي.

لكن نظرا لعدم استقرار الغطاء الجليدي، تم التخلي عن المشروع ومعسكر Century في عام 1967 ليغطيه الجليد تدريجيا. واليوم، تقع المنشأة على عمق لا يقل عن 100 قدم (30.48 متر) تحت سطح الجليد.

وأظهرت المسوحات الجوية السابقة التي حلقت فوق المعسكر وجود علامات تشير إلى القاعدة تحت الجليد. ومع ذلك، كانت تلك المسوحات تعتمد على رادار تقليدي يخترق الأرض وينتج صورة ثنائية الأبعاد فقط. أما الاكتشاف الأخير فقد استخدم رادارا متقدما لرسم خريطة لسطح الجليد وطبقاتها الداخلية، ما سمح برؤية تفاصيل إضافية مشابهة لطريقة استخدام الأطباء للموجات فوق الصوتية.

وفي نيسان/أبريل 2024 استخدم تشاد غرين رادار «UAVSAR» التابع لوكالة ناسا والذي يثبت في أسفل الطائرة. وهذا النظام لا يلتقط الصور من الأسفل فقط، بل يوفر أيضا رؤية جانبية للهياكل الكبيرة.

وقال غرين: «في البيانات الجديدة، يمكننا رؤية الهياكل الفردية للمدينة السرية بطريقة لم نشهدها من قبل».

واستنادا إلى هذه البيانات، رسم العلماء خريطة جديدة للقاعدة المفقودة، والتي تتطابق مع السجلات التاريخية.

وعند بنائه، تم الترويج لمعسكر Century كموقع عسكري منخفض التكلفة على الجليد، بالإضافة إلى كونه مركزا للبحث العلمي.

ولم تكشف الحكومة الأمريكية عن الهدف الحقيقي للمشروع إلا بعد هجره، حين أبلغت الحكومة الدنماركية – التي كانت تدير غرينلاند – عن الهدف الفعلي لمشروع «Iceworm».

وكانت قاعدة Century من أولى المنشآت التي تعمل بمفاعل نووي محمول، يوفر الكهرباء والحرارة. وعندما تم إغلاق المعسكر، تمت إزالة المفاعل ودفن نفاياته الخطرة، بينما بقيت البنية الأساسية مدفونة تحت طبقات الجليد.