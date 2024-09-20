اكتشاف مقطوعة غير معروفة لموزارت في ألمانيا ألّفها في شبابه

تمثال موزارت في حديقة بورج في فيينا- ا ف ب

فرانكفورت: اكتُشِفَت في مدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا مقطوعة موسيقية قصيرة منسوبة إلى موزارت لم تكن معروفة من قبل، ويُعتقد أن الملحّن النمساوي ألّفها في شبابه، على ما أفاد باحثون، الخميس.

وأوضحت مكتبة بلدية لايبزيغ، في بيان، أن المقطوعة المُكتَشَفة عبارة عن مجموعة من سبع حركات لثلاثيّ وَتَريّ تبلغ مدتها الإجمالية نحو 12 دقيقة، ويُعتقد أنها أُلِّفَت في منتصف أو في أواخر ستينات القرن الثامن عشر.

وبدأ موزارت، المولود عام 1756، التأليف في سن مبكرة تحت إشراف والده ليوبولد موزارت.

واكتشف الباحثون المقطوعة في مقتنيات مكتبة الموسيقى في المدينة أثناء تجميع الإصدار الأخير من مجموعة “كتالوغ كوشل” الشاملة لكل أعمال موتسارت الموسيقية.

وأوضح البيان أن “مخطوطة منسوخة بواسطة التملِيَة (…) تعود إلى العام 1780 تقريباً. وبالتالي فهي ليست بخط يد موزارت. واستُخدِم حبر بني داكن وورق أبيض مصنوع يدوياً (…) المخطوطة غير موقعة”.

وأُطلِق على المقطوعة في مجموعة الأعمال الكاملة الجديدة عنوان “موسيقية ليلية صغيرة جداً” Ganz kleine Nachtmusik، في إشارة إلى أحد أشهر أعمال موزارت.

Damit haben Mozartfans wohl nicht mehr gerechnet: In Leipzig ist ein bislang unbekanntes Werk des Komponisten aufgetaucht. Die »Ganz kleine Nachtmusik« wird schon am Wochenende aufgeführt. https://t.co/hN9gEDqRNk — DER SPIEGEL (@derspiegel) September 19, 2024

وتولت عزفها للمرة الأولى علناً، الخميس، فرقة ثلاثية وترية في مدينة سالزبورغ النمساوية، حيث ولد موزارت. وسيقام السبت العرض الألماني الأول في أوبرا لايبزيغ.

وأفادت النسخة الجديدة من “كتالوغ كوشل” بأن “العمل كتب قبل رحلة موزارت الأولى إلى إيطاليا”.

ونقل بيان عن المدير العلمي لمؤسسة موزارتيوم في سالزبورغ أولريش ليسينغر قوله إن هذه المقطوعة توفّر معطيات جديدة إذ إن “موزارت الشاب كان معروفاً بشكل أساسي حتى الآن كمؤلف لموسيقى البيانو والألحان والسيمفونيات”.

لكنّ قائمة كتبها ليوبولد موزارت، والد الموسيقي الشهير وأبرز معلميه، أشارت إلى وجود عدد من مؤلفات موسيقى الحجرة الأخرى كتبها في شبابه وفُقِدَت كلها.

أما المقطوعة الثلاثية الوترية الكاملة فأمكَنَ حفظها في لايبزيغ بفضل مجموعة من الظروف المؤاتية، بحسب ليسينغر. ونظراً إلى أن شقيقته هي التي تولت نَسْخَ المخطوطة، كتبته، يرجّح أن تكون احتفظت بالعمل تخليداً لذكرى شقيقها.

(أ ف ب)