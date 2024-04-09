اقتصاد | طاقة

اكتشاف هام في مجالي الغاز والمكثفات في ليبيا

9 - أبريل - 2024

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طرابلس: قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان اليوم الثلاثاء إن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز حققت “اكتشافا هاما في مجالي الغاز والمكثفات” جنوب شرق حقل اللهيب.

(رويترز)

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