اكتشاف هام في مجالي الغاز والمكثفات في ليبيا

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طرابلس: قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان اليوم الثلاثاء إن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز حققت “اكتشافا هاما في مجالي الغاز والمكثفات” جنوب شرق حقل اللهيب.
(رويترز)
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