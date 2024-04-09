اكتشاف هام في مجالي الغاز والمكثفات في ليبيا

طرابلس: قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان اليوم الثلاثاء إن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز حققت “اكتشافا هاما في مجالي الغاز والمكثفات” جنوب شرق حقل اللهيب.

(رويترز)