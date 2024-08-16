الصحة العالمية تدعو إلى “التعاون المشترك” للتصدي لجدري القردة

جنيف: دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، البلدان المتضررة من فيروس جدري القردة (مبوكس) إلى “العمل معا” بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس خارج المنطقة الإفريقية في السويد.

جاء ذلك في منشور له بحسابه على منصة “إكس”، الجمعة.

وأشار غيبريسوس إلى أن اكتشاف أول حالة لفيروس جدري القردة في السويد يؤكد أن البلدان المتضررة يجب أن تتصدى للفيروس معا.

ودعا جميع البلدان إلى زيادة المراقبة وتبادل البيانات والعمل على فهم كيفية انتقال المرض بشكل أفضل.

كما دعا غيبريسوس البلدان إلى تبادل الأدوات مثل اللقاحات وتطبيق الدروس المستفادة من حالات الطوارئ الصحية العامة السابقة التي أثارت قلقا دوليا عند معالجة التفشي الحالي.

وقالت إدارة الصحة في إقليم خيبر بختون خوا الباكستاني اليوم الجمعة إنه تم رصد ثلاثة إصابات بالفيروس المسبب لجدري القردة وذلك لدى مسافرين وصولوا من الإمارات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرا أن المرض يمثل حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي بعد رصد تفشي سلالة جديدة من الفيروس.

وكانت باكستان قد سجلت إصابات بجدري القردة في السابق، ولم يتضح بعد أي سلالة منه تم اكتشافها لدى المرضى.

(وكالات)