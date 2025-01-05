اكتمال تشغيل المسارات الستة لـ«مترو الرياض»

الرياض – د ب أ: أعلنت «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» أمس الأحد تشغيل المسار البرتقالي لقطار الرياض الكهربائي «مترو الرياض»، وبذلك يكتمل تشغيل جميع مسارات مشروع شبكة قطار العاصمة الستة التي يبلغ مجموع أطوالها 176 كيلومتراً.

و»مترو الرياض» هو الجزء الأساسي لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرياض، الذي يتكون من قطارات كهربائية وحافلات والذي بلغت تكاليفه 22.5 مليار دولار.

وقالت الهيئة في بيان إنها قامت بتشغيل المسار البرتقالي لقطار الرياض الذي يربط شرق العاصمة بغربها ويمتد من طريق جدة غرباً حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني بمحاذاة منطقة خشم العان شرقاً بطول إجمالي 41 كيلومتراً.

وأضافت أنه بذلك يكتمل التشغيل التتابعي لمسارات شبكة قطار الرياض الستة ومحطاتها الـ85 وفق الخطة المعلنة عند افتتاح المشروع.

كما أوضحت أنه يمكن استخدام المسار البرتقالي عبر محطات «طريق جدة»، و»طويق»، و»الدوح»، و»طريق هارون الرشيد»، و»النسيم» التي تعد إحدى محطات التحويل التي تربط بين المسار البرتقالي والمسار البنفسجي. كما أفادت الهيئة بتشغيل ثلاث محطات جديدة على «المسار الأزرق» هي «المروج»، و»بنك البلاد»، و»مكتبة الملك فهد».

ويعزز تشغيل جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستة الربط بين أجزاء العاصمة السعودية وتيسير سبل التنقل لساكنيها وزائريها.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 3.6 مليون راكب يومياً، ويتميز بتكامله مع شبكة الحافلات التي جرى إطلاق شبكتها مؤخراً.