الآلاف في إيطاليا يتظاهرون من أجل الفلسطينيين رغم الحظر في يوم الهولوكوست

روما: احتشد عدة آلاف من الأشخاص في الشوارع في أرجاء مختلفة من إيطاليا، ليشاركوا في مظاهرات دعماً للفلسطينيين رغم حظر الشرطة للفعاليات، التي تأتي في اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست (المحرقة النازية).

Thousands of people took to the streets across Italy Saturday to demonstrate their support for the Palestinians in Gaza.

Gaza’s Health Ministry said Friday that the death toll has climbed to over 26,000 people in more than three months of war in Gaza. https://t.co/Mxor44q7Bz pic.twitter.com/gwo1lmDA6n

— Voice of America (@VOANews) January 28, 2024