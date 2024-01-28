الآلاف في إيطاليا يتظاهرون من أجل الفلسطينيين رغم الحظر في يوم الهولوكوست

لافتة تقول: "أوقفوا إطلاق النار! العدالة لفلسطين، السلام للشعبين" في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في روما، 27 يناير 2024- رويترز

روما: احتشد عدة آلاف من الأشخاص في الشوارع في أرجاء مختلفة من إيطاليا، ليشاركوا في مظاهرات دعماً للفلسطينيين رغم حظر الشرطة للفعاليات، التي تأتي في اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست (المحرقة النازية).

Thousands of people took to the streets across Italy Saturday to demonstrate their support for the Palestinians in Gaza. Gaza’s Health Ministry said Friday that the death toll has climbed to over 26,000 people in more than three months of war in Gaza. https://t.co/Mxor44q7Bz pic.twitter.com/gwo1lmDA6n — Voice of America (@VOANews) January 28, 2024

وذكرت الشرطة أن مئات المشاركين انضموا للمظاهرات في روما ومدن أخرى، السبت، في مسيرات كانت جميعها تقريباً سلمية.

واحتشد نحو 1200 شخص في الشوارع بميلانو، حيث وقعت اشتباكات مع الشرطة. وهتف بعض المتظاهرين ضد إسرائيل وحملوا ملصقات تتهمها بارتكاب إبادة جماعية.

وحظرت السلطات المحلية في روما المظاهرات في إشعار قصير الأجل، الجمعة، بعد مناشدة من الحكومة اليمينية، لمنع خطاب الكراهية ضد إسرائيل اليوم.

(د ب أ)