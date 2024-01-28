سياسة | دولي

الآلاف في إيطاليا يتظاهرون من أجل الفلسطينيين رغم الحظر في يوم الهولوكوست

منذ 56 دقيقة

لافتة تقول: "أوقفوا إطلاق النار! العدالة لفلسطين، السلام للشعبين" في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في روما، 27 يناير 2024- رويترز

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روما: احتشد عدة آلاف من الأشخاص في الشوارع في أرجاء مختلفة من إيطاليا، ليشاركوا في مظاهرات دعماً للفلسطينيين رغم حظر الشرطة للفعاليات، التي تأتي في اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست (المحرقة النازية).

وذكرت الشرطة أن مئات المشاركين انضموا للمظاهرات في روما ومدن أخرى، السبت، في مسيرات كانت جميعها تقريباً سلمية.

واحتشد نحو 1200 شخص في الشوارع بميلانو، حيث وقعت اشتباكات مع الشرطة. وهتف بعض المتظاهرين ضد إسرائيل وحملوا ملصقات تتهمها بارتكاب إبادة جماعية.

وحظرت السلطات المحلية في روما المظاهرات في إشعار قصير الأجل، الجمعة، بعد مناشدة من الحكومة اليمينية، لمنع خطاب الكراهية ضد إسرائيل اليوم.

(د ب أ)

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