الآلاف في نيوزيلندا يشاركون في مسيرة تضامناً مع فلسطين

ويلينغتون: شارك الآلاف في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا في مسيرة تضامنية “صامتة” مع الشعب الفلسطيني لمناسبة يوم الأرض.

وأوضح المنظمون من الشباب الفلسطيني ومجموعات العمل المدافعة عن الحق الفلسطيني، إن هذه التظاهرة الصامتة تعبر عن صمت وعجز العالم عن وضع حد لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الناشط الفلسطيني فتحي حسنية إن الشعب الفلسطيني مازال متمسكا بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، رغم عشرات السنين من التهجير والقتل إلا أن شعبنا مازال متمسكا ومستمرا في نضاله المشروع.

وأعرب النائب عن حزب العمال شين البرز أحد أكبر أحزاب نيوزلندا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان.

وقال عضو حزب الخضر النيوزلندي ريكاردو إن الحكومة النيوزلندية مطالبة بالتدخل فورا لوقف الحرب ومنع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

(وكالات)