الآلاف يتظاهرون في واشنطن دعما لفلسطين ـ (صور وفيديو)

واشنطن: تظاهر الآلاف في العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، دعما لفلسطين وتضامنا معها.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المتظاهرين احتشدوا في ميدان مقابل البيت الأبيض، تلبية لدعوة أطلقتها منظمة “المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين” (AMP).

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وتظاهروا رغم الأمطار الغزيرة.

“Netanyahu, you can’t hide,

We charge you with genocide!

Biden, Biden, you can’t hide,

We charge you with genocide!”

Thousands bringing the heat in DC Rally to demand CeaseFire. stop #Gazagenocide & #FreePalestine now pic.twitter.com/QQbU510KcL

— #StopCopCity (@ChuckModi1) October 14, 2023