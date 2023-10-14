سياسة | دولي | الولايات المتحدة

الآلاف يتظاهرون في واشنطن دعما لفلسطين ـ (صور وفيديو)

منذ 10 دقائق

حجم الخط
0

واشنطن: تظاهر الآلاف في العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، دعما لفلسطين وتضامنا معها.
وأفاد مراسل الأناضول بأن المتظاهرين احتشدوا في ميدان مقابل البيت الأبيض، تلبية لدعوة أطلقتها منظمة “المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين” (AMP).
وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وتظاهروا رغم الأمطار الغزيرة.


المشاركون في الفعالية أطلقوا هتافات “فلسطين حرة” و”تحيا فلسطين”، مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال.
كما انتقد المتظاهرون بهتافاتهم ولافتاتهم الدعم الأمريكي لإسرائيل وتمويل واشنطن لحربها ضد الفلسطينيين.

ومن بين المشاركين في التظاهرة يهود أرثوذوكس برفقة أطفالهم، حيث رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “دولة إسرائيل لا تمثلنا”، و”إسرائيل أشعلت الحريق”.
وفي كلمة خلال التظاهرة، قال أحد اليهود الأمريكيين المشاركين إن “هناك يهودية أبعد من الصهيونية”، مؤكداً أن “فلسطين ستصبح حرة”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أسقطت ما يوازي “ربع قنبلة نووية”.. إسرائيل تقتل بمعدل 14 فلسطينيا كل ساعة في عدوانها على غزة
منذ ساعتين
إسماعيل هنية: عدوان إسرائيل يرقى إلى “جرائم حرب”
منذ 8 ساعات
مصر تشترط إدخال المساعدات لغزة مقابل فتح معبر رفح أمام الرعايا الأمريكيين
منذ 9 ساعات
“التعاون الخليجي” يطالب بوقف “العقاب الجماعي” ضد غزة 
منذ 10 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية