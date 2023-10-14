الآلاف يتظاهرون في واشنطن دعما لفلسطين ـ (صور وفيديو)

واشنطن: تظاهر الآلاف في العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، دعما لفلسطين وتضامنا معها.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المتظاهرين احتشدوا في ميدان مقابل البيت الأبيض، تلبية لدعوة أطلقتها منظمة “المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين” (AMP).

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وتظاهروا رغم الأمطار الغزيرة.

“Netanyahu, you can’t hide,

We charge you with genocide!

Biden, Biden, you can’t hide,

We charge you with genocide!” Thousands bringing the heat in DC Rally to demand CeaseFire. stop #Gazagenocide & #FreePalestine now pic.twitter.com/QQbU510KcL — #StopCopCity (@ChuckModi1) October 14, 2023



المشاركون في الفعالية أطلقوا هتافات “فلسطين حرة” و”تحيا فلسطين”، مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال.

كما انتقد المتظاهرون بهتافاتهم ولافتاتهم الدعم الأمريكي لإسرائيل وتمويل واشنطن لحربها ضد الفلسطينيين.

Tens of thousands marched on Washington DC showing their support for Gaza and demanding an immediate ceasefire. #GazaUnderAttack #GazaGenocide pic.twitter.com/oTBdGUz2M1 — American Muslims for Palestine (@AMPalestine) October 14, 2023

ومن بين المشاركين في التظاهرة يهود أرثوذوكس برفقة أطفالهم، حيث رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “دولة إسرائيل لا تمثلنا”، و”إسرائيل أشعلت الحريق”.

وفي كلمة خلال التظاهرة، قال أحد اليهود الأمريكيين المشاركين إن “هناك يهودية أبعد من الصهيونية”، مؤكداً أن “فلسطين ستصبح حرة”.

(الأناضول)