سياسة | عربي | العراق

الآلاف من أتباع الصدر يتظاهرون للتنديد بزيارة بلينكن للعراق

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

بغداد:  خرج الآلاف من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء الأحد في مظاهرات للاحتجاج على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بغداد.

وتجمع أتباع الصدر في ساحة التحرير بعد دعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بتنظيم مظاهرات احتجاجية سلمية للتنديد بزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بغداد.

وحمل المتظاهرون إعلام العراق ودولة فلسطين كما هتفوا بشعارات بالتنديد بالموقف الأمريكي المساند لإسرائيل في حربها ضد المقاومة الفلسطينية في غزة كما طالبوا بإغلاق مبنى السفارة الأمريكية في العراق .

وإقتصرت زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بغداد التي أحيطت بالسرية وعدم الإعلان عنها على عقد اجتماع مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني حضره وزير الخارجية فؤاد حسين وعدد من مساعديه.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بلينكن يواصل مباحثاته المكثفة حول غزة في الأردن- (تدوينة)
4 - نوفمبر - 2023
خمسة وزراء خارجية عرب وممثل للفلسطينيين يلتقون بلينكن السبت في عمان
3 - نوفمبر - 2023
وول ستريت جورنال: واشنطن تفكر في غزة بعد الحرب ومن يديرها.. تحالف عربي.. قوة سلام دولية أم قيادة معتدلة؟
3 - نوفمبر - 2023
بيان رسمي: الأردن سيؤكد لبلينكن ضرورة إنهاء إسرائيل الحرب على غزة فورا
2 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية