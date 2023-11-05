الآلاف من أتباع الصدر يتظاهرون للتنديد بزيارة بلينكن للعراق

بغداد: خرج الآلاف من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء الأحد في مظاهرات للاحتجاج على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بغداد.

وتجمع أتباع الصدر في ساحة التحرير بعد دعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بتنظيم مظاهرات احتجاجية سلمية للتنديد بزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بغداد.

وحمل المتظاهرون إعلام العراق ودولة فلسطين كما هتفوا بشعارات بالتنديد بالموقف الأمريكي المساند لإسرائيل في حربها ضد المقاومة الفلسطينية في غزة كما طالبوا بإغلاق مبنى السفارة الأمريكية في العراق .

وإقتصرت زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بغداد التي أحيطت بالسرية وعدم الإعلان عنها على عقد اجتماع مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني حضره وزير الخارجية فؤاد حسين وعدد من مساعديه.

(د ب أ)