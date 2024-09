الآلاف من المتظاهرين يستهدفون مكاتب “اللوبي الإسرائيلي” في نيويورك- (صور وتغريدات)

نيويورك- “القدس العربي”: تحرك الآلاف من المتظاهرين إلى مكاتب مجلس الشؤون العامة الأمريكي- الإسرائيلي في نيويورك يوم الخميس، مستهدفين كلاً من لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (أيباك) والمشرعين الديمقراطيين الذين يأخذون ملايين الدولارات من “اللوبي الإسرائيلي” مقابل معارضة وقف إطلاق النار في غزة.

وبقيادة منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، سار المتظاهرون من ساحة داغ همرشولد خارج الأمم المتحدة – حيث استخدمت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع حق النقض للمرة الثالثة ضد قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار – إلى مقر أيباك القريب في نيويورك في “ثيرد ستريت”.

خلال المسيرة، حمل المتظاهرون أحرفًا كبيرة مكتوب عليها أسقطوا أيباك” ” ولافتة كتب عليها “إيباك تمول الإبادة الجماعية”، بالإضافة إلى لافتات تدرج أسماء الديمقراطيين في نيويورك الذين يأخذون أموال الحملة من المجموعة بينما يعارضون وقف إطلاق النار في غزة.

ومن بين أعضاء الكونغرس الذين تم تسميتهم وفضحهم في التجمع زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (829.835 دولار من مساهمات AIPAC مدى الحياة)، والسيناتورة كيرستن غيليبراند (348.818 دولار)، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (101.570 دولار).

وذكرت منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام” أن 18 شخصاً اعتقلوا لرفضهم الانصياع لأوامر الشرطة بمغادرة مكاتب شومر وغيليبراند.

وقالت المنظمة في بيان “إذا كنت تريد معرفة سبب واحد لعدم مطالبة المزيد من المنتخبين بوقف إطلاق النار – على الرغم من أن وقف إطلاق النار هو المطلب الساحق من الناس – فلا تنظر إلى أبعد من AIPAC،”.

وأضافت “تستخدم أيباك المال والبلطجة العنصرية لضمان تواطؤ الكونغرس في الإبادة الجماعية في غزة”.

Thousands of Jews and allies are outside the AIPAC Headquarters in NYC calling on Congress to listen to the will of the people and reject AIPAC as the extremist warmongers they've always been. AIPAC gave money to over 196 reps in November alone. It's time to #DumpAIPAC. https://t.co/efzNcVWuo2 pic.twitter.com/60KyNkstbl

— Jewish Voice for Peace Action (@JvpAction) February 22, 2024