الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في الولايات المتحدة: لا يوجد مَلك في أمريكا.. لنُقاوِم الطغيان

نيويورك: خرج آلاف الأمريكيين إلى الشوارع، السبت، في نيويورك ومدن أمريكية كبيرة أخرى، في يوم ثان من الاحتجاجات المناهضة للرئيس دونالد ترامب في غضون أسبوعين.

ورفع متظاهرون في نيويورك لافتات تحمل عبارات “لا يوجد مَلك في أمريكا”، و”لنُقاوِم الطغيان”، إلى جانب صور للرئيس الأمريكي، وقد بدا على وجهه شارب شبيه بشارب هتلر.

وقالت كاثي فالي (73 عاماً)، وهي ابنة ناجين من الهولوكوست، لوكالة فرانس برس: “الديموقراطية في خطر كبير”.

وأضافت أن ما أخبرها به والداها عن صعود النازية في ثلاثينيات القرن العشرين “يحدث هنا”.

واعتبرت أن “الفارق مع الفاشيين الآخرين (…) هو أن ترامب أغبى من أن يكون فعالاً”، قائلة إن “فريقه منقسم على نفسه”.

وندّد المتظاهرون خصوصاً بسياسة البيت الأبيض المناهضة للهجرة، في وقت علّقت المحكمة العليا ترحيل المهاجرين من خلال قانون “الأعداء الأجانب” الذي استند إليه ترامب، ويعود لعام 1798.

وأمام مكتبة أكبر مدينة في الولايات المتحدة، على مقربة من برج ترامب الشهير الذي يملكه الملياردير الجمهوري، هتف المتظاهرون: “المهاجرون مرحّب بهم هنا”.

Protestors are lining the streets of Toledo as part of another weekend of demonstrations against the Trump administration >> https://t.co/IjIFxqEmlF pic.twitter.com/XkVy59S9BH

— 13 Action News (@13abc) April 19, 2025