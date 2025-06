الآلاف يتظاهرون في باريس تضامنا مع الفلسطينيين- (صور وفيديو)

باريس: تجمع الآلاف، مساء الثلاثاء، في باريس للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين والمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وخلال هذه التظاهرة في ساحة لا ريبوبليك في العاصمة الفرنسية، ارتدى المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب، الكوفيات ولوّحوا بالعلم الفلسطيني، وهتفوا شعارات متعددة بينها “دعوا الشاحنات تمر!”، و”إسرائيل تقتل، وماكرون متواطئ”.

🇵🇸 Un CAMPEMENT pour la PALESTINE Place de la République

Les manifestants mobilisés pour Gaza et l’équipage du Madleen transforment la Place en campement pour Gaza et chantent « On ne bougera pas ! » pic.twitter.com/QAWfIwrWqO

— Révolution Permanente (@RevPermanente) June 10, 2025