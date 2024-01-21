الآلاف يتظاهرون في بلجيكا تنديداً بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة- (فيديو)

بروكسل: تظاهر الآلاف في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد، تنديدا بمواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

وانطلق المتظاهرون من أمام محطة قطار الشمال في بروكسل، متجهين نحو ميدان جين راي، سيرا على الأقدام، ورددوا هتافات “العدالة الآن من أجل فلسطين”، رافعين لافتات كتبت عليها “أنقذوا أطفال غزة”، و”أوقفوا إطلاق النار على الفور”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما حمل المتظاهرون أعلام جنوب إفريقيا، التي رفعت دعوى “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بلاهاي.

ومن بين المشاركين في المظاهرة بول ماجنيت، رئيس الحزب الاشتراكي، الذي يشارك في الحكومة الفيدرالية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 25105 من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب 62681 ، ونزح نحو 1.9 مليون، أي أكثر من 85 % من السكان، في ظل دمار هائل في

(وكالات)