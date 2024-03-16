الآلاف يتظاهرون في جنيف تضامنا مع فلسطين

جنيف: شهدت مدينة جنيف السويسرية، السبت، مظاهرة شارك فيها آلاف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.

وتجمع المتظاهرون في ساحة “بارك دي كروبيت”، رافعين الأعلام الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون لافتات باللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية تعبر عن الدعم لفلسطين، مرددين هتافات ضد إسرائيل.

وطالب المتظاهرون بإنهاء “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار.

واستمرت المظاهرة لمدة 3 ساعات وسط تدابير مكثفة من الشرطة السويسرية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)