سياسة | دولي | أوروبا

الآلاف يتظاهرون في جنيف تضامنا مع فلسطين

16 - مارس - 2024

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جنيف: شهدت مدينة جنيف السويسرية، السبت، مظاهرة شارك فيها آلاف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.

وتجمع المتظاهرون في ساحة “بارك دي كروبيت”، رافعين الأعلام الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون لافتات باللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية تعبر عن الدعم لفلسطين، مرددين هتافات ضد إسرائيل.

وطالب المتظاهرون بإنهاء “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار.

واستمرت المظاهرة لمدة 3 ساعات وسط تدابير مكثفة من الشرطة السويسرية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    مارس 16, 2024 الساعة 7:20 م

    كل الشكر والتقدير والاحترام إلي شرفاء العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم فلسطين الابيه وهي لكم ومنكم..تنتظركم بكل معاني الإنسانية والحريه والتضحية في سبيل كرامه الانسان والوطن والكوكب للجميع

    رد
  2. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    مارس 16, 2024 الساعة 7:22 م

    Megalo congratulations for this drastic reaction against Savage BRUTAL sanguinary genocides Holocaust Zionism colonizers
    Well done well done
    Palestine is a 🔥🔥🔥🔥🔥 never die

    رد

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