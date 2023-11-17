الآلاف يتظاهرون في عمان دعما للفلسطينيين- (صور وفيديوهات)

عمان: تظاهر آلاف الأردنيين الجمعة في عمان وعدد من المحافظات الأردنية للإعراب عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة، منددين باستمرار القصف الإسرائيلي.

وانطلقت تظاهرة من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة بعد صلاة الجمعة في ظل تواجد أمني كثيف.

وهتف المتظاهرون الذين تجاوز عددهم خمسة آلاف شخص، بحسب الشرطة، “اهتف سمّع كل الغرب، نتنياهو مجرم حرب”. وحملوا لافتات هاجمت إسرائيل والعرب والولايات المتحدة، ومنها “إسرائيل مش دولة، إسرائيل منظمة إرهابية”.

ورفع المتظاهرون أعلاما أردنية وفلسطينية وصور بعض الشهداء من الفلسطينيين.

ومن اللافتات التي كان بعضها بالعربية وأخرى الإنكليزية “أمريكا رأس الإرهاب”، و”بايدن مجرم حرب وقاتل الأطفال”، و”أوقفوا العدوان”.

كما هتف البعض “اهتف سمّع كل الناس، كل الأردن مع حماس”.

وحملت سيارة سارت وسط التظاهرة دمى على شكل أطفال ملفوفين بأكفان بيضاء ملطخة بالدماء، وتابوتا كتب عليه باللون الأحمر “الفاتحة على مؤتمر القمة العربية”.

وقال مراد العضايلة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، إن “أمريكا هي رأس الإرهاب، أمريكا وإدارتها الصهيونية هي المسؤولة عن الجريمة التي تجري في غزة الآن، أمريكا اليوم هي التي تقتل أطفالنا وشبابنا ونساءنا وتدمّر المستشفيات وتقوم بجرائم حرب في غزة”.

وطالت الهتافات اتفاق السلام الموقّع بين الأردن وإسرائيل. إذ قال البعض “وادي عربة مش سلام، وادي عربة استسلام”، في إشارة إلى معاهدة السلام التي وقعها الأردن مع إسرائيل عام 1994.

وشارك المئات في تظاهرات مماثلة في محافظات العقبة ومعان والطفيلة والكرك (جنوب) وإربد (شمال).

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، شهد الأردن تظاهرات عدة تضامنية مع الفلسطينيين طالبت بإلغاء معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.

واستدعى الأردن في الثاني من الشهر الحالي سفيره لدى إسرائيل، منددا بـ”الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة”، كما أعلم إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.

وشنّت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية أوقع 1200 قتيل، معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من الهجوم.

وتردّ إسرائيل بقصف مدمّر على قطاع غزة تسبب باستشهاد أكثر من 11500 شخص غالبيتهم من المدنيين وبينهم آلاف الأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

(وكالات)