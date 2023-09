 الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد عنف الشرطة والعنصرية- (فيديو)

باريس: شهدت مدن فرنسية، السبت، تظاهر آلاف الأشخاص ضد عنف الشرطة والعنصرية، بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على مقتل شاب عند نقطة تفتيش بالقرب من باريس.

ونقلت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية عن الشرطة القول إن المتظاهرين هاجموا سيارة شرطة بعصي حديدية خلال مسيرة في باريس. وتعرض شخص لإصابات، وفقاً للتقرير.

وشهدت البلاد نحو 100 مسيرة، دعت إليها منظمات ومبادرات عديدة، بعد حوالي ثلاثة شهور من وفاة شاب عند نقطة تفتيش بالقرب من باريس.

واستنكرت المنظمات والمبادرات العنصرية المنهجية، وعنف الشرطة، وتزايد عدم المساواة الاجتماعية، التي تضرّ بشكل خاص بسكان الضواحي.

وكانت هناك أعمال شغب واسعة النطاق في تلك المناطق، بعد مقتل نائل (17 عاماً) برصاص للشرطة. واستمرت أعمال الشغب، التي شملت الحرق المتعمد والنهب، لأيام وأضرت بالبلاد بأكملها.

Ce policier sort son arme à bon escient pour éviter à la voiture et ses occupants d’être lynchés. Bravo à lui et honte aux #LFIlahonte et à la gauche anti-police qui mettent la pagaille en France 🇫🇷 ! #SoutienAuxFDO pic.twitter.com/HKqnHmOYip

— Benoît AUGUSTE Ⓜ️ (@baugusteaura) September 23, 2023