مسيرة ضخمة في لندن تأييدا للفلسطينيين.. الشرطة تعتقل 82 متطرفا أرادوا استهدافها وتجدد الدعوات لإقالة وزيرة الداخلية – (فيديوهات)

لندن: نزلت حشود كبيرة إلى شوارع العاصمة البريطانية السبت، في تظاهرة جديدة داعمة للفلسطينيين ومطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة، فيما انتشرت الشرطة لمنع وقوع صدامات مع تظاهرة مضادة.

وانطلقت التظاهرة التي ينظمها “ائتلاف أوقفوا الحرب” تحت شعار “المسيرة الوطنية من أجل فلسطين”، بعد التوقف دقيقتي صمت تكريما لقتلى الحروب البريطانيين في يوم “ذكرى الهدنة” أمام نصب القبر الفارغ التذكاري بوسط لندن الساعة 11,00 ت غ.

ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات تطالب بـ”وقف الحرب على غزة”

ومع انطلاق المسيرة، هتف المتظاهرون “الحرية لفلسطين” و”وقف إطلاق النار الآن”.

وقالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت 82 شخصا في وسط لندن اليوم السبت، هم من مجموعة من المتظاهرين المعارضين لمسيرة مؤيدة للفلسطينيين خرجت في المدينة. وأضافت الشرطة أن الاعتقالات جاءت لمنع الإخلال بالسلم العام.

وبدا واضحا أن هؤلاء من اليمين المتطرف.

و مسيرة السبت أثارت انتقادات من الحكومة البريطانية لتزامنها مع “يوم الهدنة” الذي يحيي انتهاء الحرب العالمية الأولى في 1918، وجاءت على وقع انتقادات وجهت للشرطة لعدم حظرها التظاهرة.

ووجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في ساعة متأخرة الجمعة نداء من أجل الهدوء، داعيا المحتجين للتظاهر “باحترام وسلمية”.

وقال رئيس العمليات في شرطة لندن، لورانس تايلور إن المنظمين غيروا مسار التظاهرة من هايد بارك إلى السفارة الأمريكية بجنوب لندن، حرصا على عدم مرورها أمام نصب تذكارية.

ونُصبت حواجز معدنية في محيط المناطق التي تتضمن النصب الأكثر أهمية، وحُددت منطقة حظر فيما مُنحت الشرطة صلاحيات لاعتقال أي متظاهر يحاول التجمع هناك.

وأمام نصب القبر الفارغ في وايتهول، وقف آلاف الأشخاص منحني الرأس وقد وضعوا دبوس زهرة الخشخاش، رمز المناسبة خلال مراسم مهيبة فيما أقيمت مراسم في أنحاء البلاد.

ووقعت صدامات قرب النصب، عندما حاول محتجون بدا واضحا أنهم من “اليمين العنصري المتطرف” تنظيم مسيرة مضادة، و كان العديد منهم يرتدون اللون الأسود ووجوههم ملثمة وآخرون يلوحون بالعلم البريطاني، اختراق طوق الشرطة.

ورُشق عناصر الشرطة بمقذوفات في الحي الصيني (تشاينا تاون)، حسبما أعلنت شرطة مدينة لندن على منصة إكس.

وكان تايلور قد ذكر أن التظاهرة المضادة ستتضمن على الأرجح مشجعين لكرة القدم من مثيري الشعب، وأن “من المرجح” أن تستخدم الشرطة القوة في مرحلة ما ضد “جيوب من المواجهات”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية إن رئيس مجموعة “رابطة الدفاع الانكليزية” اليمينية المتطرفة تومي روبنسون، كان من المشاركين في التظاهرة المضادة.

– توتر سياسي –

أُعلنت تعبئة أكثر من 1850 شرطيا بينهم عناصر من قوات أخرى في أنحاء بريطانيا للحفاظ على السلام. وسيُنشر 1375 عنصرا الأحد بموازاة مراسم وطنية في ذكرى يوم الهدنة، تقام عند نصب القبر الفارغ ويترأسها الملك تشارلز الثالث بحضور شخصيات من العائلة الملكية ومسؤولين سياسيين.

The far-right has been emboldened by the Home Secretary. She has spent her week fanning the flames of division. They are now attacking the Police on Armistice Day.

The Home Secretary’s position is untenable. She must resign. https://t.co/okPyA0MlpN

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) November 11, 2023