الآلاف يتظاهرون في مدريد دعما للفلسطينيين- (فيديو)

مدريد: تظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص في شوارع مدريد، السبت، للمطالبة بوقف إطلاق نار فوري في غزة.

سار الحشد تحت أشعة الشمس في الشوارع المغلقة في العاصمة الإسبانية من محطة قطار أتوتشا إلى ساحة بلازا ديل سول المركزية، خلف لافتة كبيرة كتب عليها “الحرية لفلسطين”.

وحمل كثيرون أعلامًا فلسطينية ولافتات كُتب عليها “سلام لفلسطين” و”لا تتجاهلوا معاناة الفلسطينيين”.

Hundreds have taken the streets in Madrid, Spain, in support of Gaza and demanding a ceasefire.#PermanentCeasefireNOW #AirDropAidForGaza pic.twitter.com/9ip2HaOTXk

— Daniella Modos – Cutter -SEN (@DmodosCutter) February 17, 2024