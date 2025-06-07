سياسة | دولي | أوروبا

الآلاف يحتشدون في مظاهرة ضد التقشف في لندن

منذ ساعة واحدة

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لندن: احتشد آلاف الأشخاص في لندن “بتوجيه رسالة” للحكومة بمظاهرة ضد خفض النفقات وتعديل نظام الرعاية الاجتماعية.

وقالت مجموعة “ذا بيبولز أسيمبلي” إن أعضاء النقابات ومنظمي الحملات والنشطاء شاركوا في الفعالية بوسط لندن اليوم السبت.

وكان عضوا البرلمان جيريمي كوربين وديان أبوت ضمن الأشخاص الذين أدلوا بخطابات في مسيرة في وايتهول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ” إيه بى ميديا ” أن المنظمين اتهموا الحكومة بإدخال خفض للنفقات يستهدف أفقر فئات المجتمع.

ورفع العديد من المحتجين لافتات مكتوب عليها “افرضوا ضرائب على الأغنياء، أوقفوا خفض النفقات، رعاية اجتماعية وليس حربا”.

(د ب أ)

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